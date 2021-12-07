В следующем году ОАЭ переносят выходные на субботу и воскресенье.

В своем твите во вторник СМИ ОАЭ заявили, что начиная со следующего года ОАЭ перенесут выходные на субботу и воскресенье.

Этот сдвиг важен, учитывая, что пятница долгое время была священным днем ​​для поклонения исламу. В большинстве стран Персидского залива с пятницы по субботу есть выходные.

В стране будет рабочая неделя продолжительностью четыре с половиной дня, выходные дни начинаются с полудня пятницы и продолжаются до воскресенья.

Согласно сообщению Правительственного информационного бюро, более длинные выходные нацелены на «повышение производительности и улучшение баланса между работой и личной жизнью».

Изменения начнутся с 1 января 2022 г. и коснутся субъектов федерального правительства.

При этом правительственная пресса сообщила, что в пятницу будет работать с 7:30 утра до 12 часов дня. Часы работы начинаются с понедельника по четверг в 7.30 и заканчиваются в 15.30.

«Внедрение гибкой системы работы позволит ОАЭ быстро реагировать на возникающие изменения и повысить уровень благополучия на рабочем месте», Об этом говорится в сообщении официального информационного агентства Эмирейтс (WAM).

Она добавила, что «с экономической точки зрения новая рабочая неделя будет лучше согласовываться между ОАЭ и мировыми рынками, отражая стратегическое положение страны на глобальной экономической карте» и предназначена для облегчения коммерческих, финансовых и экономических транзакций с другими странами.

Страна также надеется, что этот шаг расширит «не только возможности для бизнеса, но и добавит гибкости, безопасности и приятного образа жизни, который ОАЭ предоставляют своим гражданам и жителям», согласно WAM.