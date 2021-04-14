В следующем году iPhone будет иметь 48-мегапиксельную камеру, и выбор будет немалым: Куо

По словам аналитика Минг-Чи Куо в записке для инвесторов, представленной в 2022 году, линейка iPhone 2022 будет включать фундаментальные изменения в системе камеры. Слухи о Mac И Верблюд. Куо говорит, что в высококачественных iPhone – предположительно линейки Pro – будет использоваться более крупный 48-мегапиксельный сенсор для основной камеры. Отдельно аналитик предполагает, что устройства iPhone 2023 могут начать использовать датчики Face ID под дисплеем как способ избавиться от выемки.

Используются датчики 48MP Популярный в телефонах Android в течение многих лет, Но этот компонент был бы больше, чем у большинства. По словам Куо, 1 / 1,3-дюймовый сенсор будет иметь размер пикселя 1,25 мкм. Это меньше 1,7 мкм на iPhone 12 Pro Max, но Куо говорит, что эквивалентный размер пикселя будет более 2,5 мкм при использовании сенсора для фотографий с разрешением 12 МП. Куо также ожидает, что датчик высокого разрешения позволит снимать видео в формате 8K.

Apple может отказаться от iPhone mini в 2022 году

Куо говорит, что в линейке iPhone 2022 года будет меньше вариантов размера экрана; Маленького 5,4-дюймового устройства больше не будет, и Apple будет придерживаться 6,1-дюймовых и 6,7-дюймовых экранов на других моделях. Как сообщается, мини Не продается в Apple OutlookСообщается, что компания переоценила спрос и сократила производственные заказы. Однако ожидается, что линейка 2021 года сохранит те же размеры экранов.

Наконец, ко Говорит Что iPhone начнет использовать Face ID под экраном в 2023 году. Куо Ранее заявленные Apple заменит Face ID на перфорированную камеру на некоторых моделях, начиная со следующего года, а в 2023 году на iPhone появится сканер отпечатков пальцев под экраном. Неясно, какие именно технологии прояснят, когда и в какой комбинации.