В следующем месяце Diablo IV проведет еще один открытый бета-уикенд

Diablo IV, возможно, стал золотым, но Blizzard хочет убедиться, что серверы снова надежны перед запуском. Таким образом, врата Святилища снова открыты для игроков в третьем открытом бета-тестировании в следующем месяце.

Следующие выходные, получившие название Server Slam Weekend, начнутся 12 мая в 12:00 по тихоокеанскому времени и закончатся 14 мая в то же время. Как следует из названия, Blizzard запускает эту бета-версию, чтобы нагрузить серверы и обеспечить их максимальную надежность к июню. Этот сегмент игры похож на мартовские бета-версии по содержанию, но будет включать обновления и исправления ошибок, полученные на основе отзывов о предыдущих бета-версиях.

Выходные Server Slam будут проходить с чистого листа, поскольку прогресс не будет перенесен из предыдущих бета-версий. Кроме того, пробная версия поддерживает совместную игру на диване, кросс-игру и кросс-прогресс. Игроки могут полностью исследовать Broken Peaks через пролог и главу 1, выполнять мировые события и сражаться с Ашавой, самым сильным доступным мировым боссом. За выполнение заданий можно получить следующие новые награды:

Титул Исходной Жертвы (получается при достижении Кёвашада 1 персонажем)

Титул Early Voyager (присваивается при достижении 20-го уровня 1 персонажем)

Косметика Beta Wolf Pack (можно получить, достигнув 20-го уровня 1 персонажем)

Новая награда: горный кубок Ашфы Плач (получается за победу над Ашфой 1 персонажем 20-го уровня).

Diablo IV выходит 6 июня на PlayStation, Xbox и ПК. это также Детективная играОбложка этого месяца, и вы можете подписаться на цифровое издание журнала, чтобы прочитать выпуск, или подписаться на печатное издание, которое попадет в ваши почтовые ящики в этом месяце.