В Содружестве юбилей королевы вызывает протесты и равнодушие

Лондон (AFP) — Семь десятилетий после вступления на престол королевы Елизаветы II В Великобритании его часто считают скалой в неспокойные времена. Но в бывших британских колониях многие считают его якорем имперского прошлого, озорство которого осталось.

Итак, как Великобритания отмечает платиновый юбилей королевы — 70 лет на троне — вечеринками и вечеринками некоторые в Содружестве пользуются случаем, чтобы настаивать на формальном разрыве с монархией и колониальной историей, которую она представляет.

«Когда я думаю о королеве, я думаю о милой пожилой женщине», — сказала ямайский академик Розалия Гамильтон, которая ведет кампанию за превращение своей страны в республику. «Дело не в ней. Дело в состоянии ее семьи, построенном на спинах наших предков. Мы боремся с наследием прошлого, которое было таким болезненным».

Империи, в которой родилась Елизавета, уже давно нет, но она все еще господствует далеко за пределами Британии. Она является главой государства еще в 14 странах, включая Канаду, Австралию, Папуа-Новую Гвинею и Багамы. До недавнего времени ему было 15 лет — Барбадос разорвал отношения с монархией в ноябре и многие другие страны Карибского бассейна, включая Ямайку предположим, они планируют последовать их примеру.

Британский юбилей , кульминацией которого являются четырехдневные выходные, начинающиеся в четверг, с целью узнать о многообразии Великобритании и стран Содружества. Мега юбилейный фестиваль В центре Лондона в воскресенье пройдут карнавальные артисты Карибского бассейна и танцоры Болливуда.

Но представление Великобритании о себе как о гостеприимном и разнообразном обществе было подорвано разоблачениями того, что сотни, а возможно, и тысячи выходцев из Карибского бассейна, которые на протяжении десятилетий проживали в Великобритании на законных основаниях, были лишены жилья, работы или медицинского обслуживания, а в некоторых случаях депортированы — Потому что у них не было необходимых документов, подтверждающих их статус.

Британское правительство принесло извинения и согласилось выплатить компенсацию, но скандал с Windrush Это вызвало бурю негодования как в Великобритании, так и на Карибах.

Годовая юбилейная поездка в Белиз, Ямайку и Багамы В марте внук королевы принц Уильям и его жена Кейт, которые должны были развивать отношения, похоже, имели противоположный эффект. Фотографии пары, пожимающей руки своим детям через сетчатый забор и едущей в кабриолете Land Rover на военном параде, у многих вызывали отголоски колониализма.

Синтия Бэрроу Джайлз, профессор политологии Вест-Индийского университета, сказала, что британцы «похоже, очень слепы к глубокой реакции», вызванной королевскими визитами в Карибский бассейн.

Протестующие на Ямайке Требуя, чтобы Великобритания выплатила репарации за рабство, премьер-министр Эндрю Холнесс вежливо сказал Уильяму, что страна «движется вперед», что указывает на то, что она планирует стать республикой. В следующем месяце премьер-министр Антигуа и Барбуды Гастон Браун сказал сыну королевы принцу Эдуарду, что его страна однажды тоже уволит королеву с поста главы государства.

Уильям признал силу сантиментов и сказал, что будущее «решают люди».

«Мы с гордостью поддерживаем и уважаем ваши решения относительно вашего будущего», — сказал он на Багамах. Отношения развиваются. Дружба длится. «

Британские официальные лица надеются, что страны, которые станут республиками, останутся в Содружестве, организации из 54 стран, состоящей в основном из бывших британских колоний, которую возглавляет королева.

Сильная личная приверженность королевы Содружеству сыграла важную роль в объединении разнообразной группы, члены которой варьируются от обширной Индии до крошечного Тувалу. Но организация, которая стремится защищать демократию, эффективное управление и права человека, сталкивается с неопределенным будущим.

В то время как главы правительств Содружества готовятся к встрече в Кигали, Руанда, в этом месяце для саммита, отложенного из-за пандемии коронавируса, некоторые задаются вопросом, сможет ли организация продолжать свою деятельность после того, как старший сын королевы, принц Чарльз, станет ее преемником.

Королевский историк Эд Оуэнс сказал: «Многие неудобные истории Британской империи и Британского Содружества ждут своего часа, когда Елизавета II уйдет». «Поэтому передать это — трудное наследие для следующего поколения».

Кризис в Содружестве отражает снижение глобального влияния Великобритании.

Зимбабве была исключена из Содружества при его покойном президенте Роберте Мугабе и в настоящее время добивается реадмиссии. Но многие в ее столице, Хараре, равнодушны к юбилею королевы, поскольку влияние некогда могущественной Британии ослабевает, а такие страны, как Китай и Россия, установили более тесные связи с бывшей британской колонией.

«Здесь это стало неуместным», — сказал общественный деятель Питер Ньябидва. «Мы знаем о (президенте Китая) Си (Цзиньпине) или (президенте России Владимире) Путине, а не о королеве».

Сью Онслоу, директор Института исследований Содружества в Университетском колледже Лондона, сказала, что королева является «невидимым клеем», который скрепляет Содружество.

Но она говорит, что организация оказалась на удивление надежной, и ее не следует списывать со счетов. Содружество сыграло важную роль в мобилизации оппозиции апартеиду в 1980-х годах, и оно могло бы сделать то же самое в отношении изменения климата, которое представляет собой экзистенциальную угрозу для его малоостровных членов.

«Содружество является отражением глобальных тенденций, — сказал Онслоу. «Итак, если вы думаете о ползучем авторитаризме, который произошел в странах, не входящих в Содружество… то же самое происходит и в странах Содружества. Продвижение к большей демократии и надлежащему управлению определенно находится под давлением, и произошел регресс».

Но она сказала, что Содружество также продемонстрировало устойчивость.

«Содружество продемонстрировало замечательную способность заново изобретать себя и находить решения во время кризиса, как если бы оно прыгало в телефонную будку и вылезало под другим видом», — сказала она. «Сделает ли она это сейчас — вопрос открытый».

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Алекс Тернбулл из Парижа и Эндрю Мелдерем из Йоханнесбурга внесли свой вклад в этот отчет.

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