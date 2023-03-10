В Соединенном Королевстве новый герцог Эдинбургский стал монархом, который дарует титул своему брату.

ЛОНДОН — Король Карл III сделал своего младшего брата герцогом Эдинбургским, приняв титул их покойного отца, принца Филиппа.

Букингемский дворец сообщил, что этот титул был вручен принцу Эдуарду в пятницу, в день его 59-летия.

Эдвард — младший из четырех детей Филиппа и покойной королевы Елизаветы II. Его жена Софи теперь будет известна как герцогиня Эдинбургская, а их 15-летний сын Джеймс станет графом Уэссекским, титул, ранее принадлежавший Эдварду.

Принц Филипп стал герцогом Эдинбургским, когда женился на тогдашней принцессе Елизавете в 1947 году, и удерживал этот титул до своей смерти в 2021 году в возрасте 99 лет. Филипп хотел, чтобы Эдуард получил герцогство после того, как он и королева умерли. Элизабет умерла в сентябре в возрасте 96 лет.

Одним из наследий Филиппа является премия герцога Эдинбургского, популярная программа молодежных мероприятий, учрежденная в 1956 году.

«Новые герцог и герцогиня Эдинбургские гордятся тем, что продолжают дело принца Филиппа по расширению возможностей для молодых людей из всех слоев общества, чтобы они могли полностью раскрыть свой потенциал», — говорится во дворце.

Объявление последовало за очередной сменой фамилии на этой неделе, когда принцы Гарри и Меган официально начали использовать титулы принц и принцесса для своих детей Арчи и Лилибет.