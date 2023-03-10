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В Соединенном Королевстве новый герцог Эдинбургский стал монархом, который дарует титул своему брату.

10 марта, 2023
Toma Kulikov

Британский король Карл III сделал своего младшего брата герцогом Эдинбургским, приняв титул их покойного отца, принца Филиппа.

10 марта 2023 г., 6:43 по восточному времени

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ЛОНДОН — Король Карл III сделал своего младшего брата герцогом Эдинбургским, приняв титул их покойного отца, принца Филиппа.

Букингемский дворец сообщил, что этот титул был вручен принцу Эдуарду в пятницу, в день его 59-летия.

Эдвард — младший из четырех детей Филиппа и покойной королевы Елизаветы II. Его жена Софи теперь будет известна как герцогиня Эдинбургская, а их 15-летний сын Джеймс станет графом Уэссекским, титул, ранее принадлежавший Эдварду.

Принц Филипп стал герцогом Эдинбургским, когда женился на тогдашней принцессе Елизавете в 1947 году, и удерживал этот титул до своей смерти в 2021 году в возрасте 99 лет. Филипп хотел, чтобы Эдуард получил герцогство после того, как он и королева умерли. Элизабет умерла в сентябре в возрасте 96 лет.

Одним из наследий Филиппа является премия герцога Эдинбургского, популярная программа молодежных мероприятий, учрежденная в 1956 году.

«Новые герцог и герцогиня Эдинбургские гордятся тем, что продолжают дело принца Филиппа по расширению возможностей для молодых людей из всех слоев общества, чтобы они могли полностью раскрыть свой потенциал», — говорится во дворце.

Объявление последовало за очередной сменой фамилии на этой неделе, когда принцы Гарри и Меган официально начали использовать титулы принц и принцесса для своих детей Арчи и Лилибет.

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