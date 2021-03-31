В Соединенных Штатах зарегистрировано более 12 000 случаев разновидностей. У этих трех стран больше всего.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, в целом по крайней мере 12053 случая вариантов коронавируса были впервые обнаружены в Соединенном Королевстве, Южной Африке и Бразилии в США.

Большинство из этих случаев, 11569, представляют собой более заразный вариант, известный как B.1.1.7, который первоначально был обнаружен в Великобритании. Этот вариант встречается в 49 штатах, в Пуэрто-Рико и Вашингтоне, округ Колумбия.

Кроме того, имеется 312 зарегистрированных случаев переменной, которая впервые была идентифицирована в Южной Африке, под названием B.1.351, которая была обнаружена в 30 штатах и ​​Вашингтоне, округ Колумбия, а затем 172 случая варианта P.1 были впервые выявлены в Бразилии. . Он был обнаружен в 22 штатах.

Согласно данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, в трех штатах – Калифорнии, Флориде и Мичигане – зарегистрировано наибольшее общее количество вариабельных случаев. Лидирует во Флориде 2351 зарегистрированный случай варианта B.1.1.7, 49 случаев из P.1 и 15 случаев из B.1.351.

Мичиган занимает второе место по количеству зарегистрированных случаев варианта: 1237 случаев B.1.1.7 и пять случаев B.1.351, а Калифорния сообщила о 822 случаях варианта B.1.1.7, 33 случаях P.1 и 10 случаях. из В 1.351.

Примечание к данным: CDC заявляет, что это не общее количество таких случаев, циркулирующих в Соединенных Штатах, а скорее только те, которые были обнаружены при анализе положительных образцов. Агентство предупреждает, что его цифры могут не сразу совпадать с данными государственных и местных департаментов здравоохранения.