В сообщении говорится, что Франция несет «огромную» ответственность за геноцид в Руанде.

Париж – Из-за своих опасений потерять свое влияние в Африке и колониального взгляда на народы континента Франция оставалась близкой к «расистскому, коррумпированному и жестокому режиму», ответственному за геноцид 1994 года в Руанде и «серьезные и всеобъемлющие» обязанности, по мнению А. Передача Выпущен в пятницу.
Но отчет, составленный по заказу президента Эммануэля Макрона в 2019 году и составленный 15 историками, имеющими беспрецедентный доступ к архивам французского правительства, освобождает Францию от ее соучастия в Геноцид Это привело к гибели 800 000 этнических тутси и поспособствовало десятилетиям конфликтов и нестабильности в Центральной Африке.
Является ли Франция соучастником геноцида тутси? Если под этим мы подразумеваем готовность присоединиться к геноциду, то в изученном архиве ничего не проясняется.
Но комитет заявил, что Франция долгое время была связана с правительством под руководством хуту в Руанде, даже когда это правительство готовило геноцид тутси, учитывая, что руководство страны является важным союзником в сфере французского влияния в регионе.
В течение десятилетий действия Франции во время геноцида были источником интенсивных дебатов в Африке и Европе, критики обвиняли Францию в недостаточных усилиях по предотвращению убийств или в активной поддержке правительства хуту, стоящего за геноцидом. Прерванная история всегда отравляла отношения между Францией и правительством президента. Поль Кагаме, Лидер тутси, который доминировал в Руанде почти четверть века.
Макрон, который говорил о своем желании перезагрузить отношения Франции с континентом, где она была колониальной державой, как полагают, заказал доклад, чтобы попытаться улучшить отношения с Руандой.
Хотя 992-страничный отчет содержит новую информацию из правительственных архивов Франции, вряд ли он решит спор о роли Франции во время геноцида, сказал Филипп Рентгенс, бельгийский эксперт по геноциду.
«Этого было бы недостаточно для одной стороны, и этого было бы недостаточно для другой стороны», – сказал г-н Рентс. “ Думаю, это не решит проблему ”.
Согласно отчету, Франсуа Миттеран, тогдашний президент Франции, поддерживал «прочные, личные и прямые отношения» с Хувеналом Хабиариманой, давним президентом Руанды хуту, несмотря на его «расистский, коррумпированный и жестокий режим».
Г-н Миттеран и члены его ближайшего окружения считали, что г-н Хабиаримана и хуту были ключевыми союзниками во франкоязычном блоке, в который также входили Бурунди и Демократическая Республика Конго, известная тогда как Заир.
Французы видели г-на Кагаме и других лидеров тутси, которые провели годы в изгнании в соседней англоязычной Уганде, как союзников в вторжении США в регион.
Высокопоставленный военный чиновник написал в 1990 году, согласно отчету, что «главный интерес этой страны для Франции – быть франкоязычным», и в отчете был сделан вывод, что «интерпретацию французской ситуации в Руанде можно рассматривать с точки зрения перспективы. защиты … франкофонии ».
Согласно докладу, французские лидеры в то время смотрели на хуту и тутси через призму колониализма и приписывали каждой группе стереотипные физические черты и поведение, усугубляя их неправильное толкование событий, приведших к геноциду.
В одном из заключений отчета авторы отчета пишут: «Провал Франции в Руанде, не все причины которого можно сравнить в этом отношении с окончательным поражением империи, и, что наиболее важно, он не был ни явным, ни признанным. “