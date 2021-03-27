В сообщении говорится, что Франция несет «огромную» ответственность за геноцид в Руанде.

Париж – Из-за своих опасений потерять свое влияние в Африке и колониального взгляда на народы континента Франция оставалась близкой к «расистскому, коррумпированному и жестокому режиму», ответственному за геноцид 1994 года в Руанде и «серьезные и всеобъемлющие» обязанности, по мнению А. Передача Выпущен в пятницу.

Но отчет, составленный по заказу президента Эммануэля Макрона в 2019 году и составленный 15 историками, имеющими беспрецедентный доступ к архивам французского правительства, освобождает Францию ​​от ее соучастия в Геноцид Это привело к гибели 800 000 этнических тутси и поспособствовало десятилетиям конфликтов и нестабильности в Центральной Африке.

Является ли Франция соучастником геноцида тутси? Если под этим мы подразумеваем готовность присоединиться к геноциду, то в изученном архиве ничего не проясняется.

Но комитет заявил, что Франция долгое время была связана с правительством под руководством хуту в Руанде, даже когда это правительство готовило геноцид тутси, учитывая, что руководство страны является важным союзником в сфере французского влияния в регионе.