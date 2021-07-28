В сообщении отца в LinkedIn говорится, что 14-летнего мальчика спросили: “ Ты мальчик или девочка? ”, Прежде чем на него напали

В понедельник в Амстердаме на молодую девушку напали, что полиция сочла преступлением на почве ненависти ЛГБТ после того, как Поделитесь отцом в LinkedIn О аварии вирус распространился.

Пол Бринк поделился постом, в котором подробно описывается нападение на его дочь Фредерик, которая запечатлена в публикации с опухшими носом и губами, слезы текут по ее лицу.

Согласно приблизительному переводу сообщения, он написал: «Это моя прекрасная дочь Фредерик, которой я очень горжусь, потому что она хочет быть такой, какая она есть». «Мальчик или девочка, натурал, гей или бисексуал, ей (и всем нам) все равно».

Бринк утверждала, что Фредерик шел по улице, когда мальчик начал спрашивать ее о ее поле.

«Там к ней подошел мальчик лет 14:« Ты мальчик или девочка !! » крикнул на нее “, написал Бринк. «Это не имеет значения», – сладко ответила моя дочь. “Вы мальчик или девочка!!” Он снова закричал на нее: «Я тот, кто я есть, и ты можешь быть, если хочешь быть», – снова ласково ответила она. “

Бринк написал, что затем мальчик напал на свою дочь, сломав ей нос и несколько зубов, оставив ей сломанную челюсть среди других травм.

От имени моей дочери Фредерик я обращаюсь ко всем, кто разделяет то же мнение: «Вы можете быть тем, кем хотите быть! Давай, трус! , »Заключил пост, который стал вирусным.

Во вторник полиция заявила, что арестовала 14-летнего мальчика по подозрению в причастности к нападению, сообщила полиция. Ассошиэйтед Пресс. Полиция указала, что не исключает дальнейших арестов.