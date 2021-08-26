В СПбПУ рекордный набор в летнюю школу

Студентов, обучающихся в Межкультурная школа предпринимательства и маркетинга, часть Международная летняя школа прикладного искусстваКоторый в 2021 году принял 140 иностранных студентов из разных стран.

В СПбПУ заявили, что «впечатляющая регистрация» из Китая во многом была обусловлена ​​совместной работой международного офиса СПбПУ и представительства СПбПУ в Шанхае.

«Мы сразу же попытались адаптировать этот образовательный продукт для китайской аудитории»

«Мультикультурная школа предпринимательства и маркетинга сразу вызвала интерес партнеров СПбПУ в Шанхае. В результате – более 90 участников из Китая», – сказал координатор программы Высшей школы технологического предпринимательства СПбПУ Владимир Щеголев.

Он добавил, что в двухнедельной программе выступили приглашенные спикеры из России, Франции и Великобритании.

«Естественно, мы сразу же попытались адаптировать этот образовательный продукт для китайской аудитории».

Курс охватывал естественные и технические науки, космос, информационные и цифровые технологии, энергетику, гражданское строительство, науки о жизни, бизнес и экономику, а также русский язык и культуру.

Участники также сосредоточились на технологическом предпринимательстве на российских рынках B2C, изучении поведения потенциальных потребителей, разработке ценности и продукта в рамках исследовательского проекта, а также работе над определением бизнес-модели среди других задач.

Исследования 2021 года также были посвящены карте развития сельского хозяйства в России. FoodNet, который использует передовые технологии, такие как геномика, точное земледелие, органическое земледелие и альтернативные источники сырья, для создания конкурентоспособной сельскохозяйственной отрасли.

В 2021 году Институт передовых производственных технологий, Высшая школа технологического предпринимательства, СПбПУ и Международный офис Политехнического университета уже сотрудничали в пяти англоязычных международных школах.

Программы ориентированы на международное технологическое предпринимательство, развитие бизнеса, инновационное управление цепочками поставок, а также межкультурный маркетинг в контексте цифровизации.

«Мы внимательно следим за текущими тенденциями и быстро интегрируем их в образовательный процесс, и мы находимся в тесном контакте как с лидерами зарубежных рынков, так и с выдающимися талантами нашего вуза», – сказала Ольга Емельянова, руководитель отдела международных образовательных программ и академической мобильности. . .

«Все это привело к сильному развитию Международной политехнической летней школы за последнее десятилетие».

Более 400 студентов из более чем 30 стран посетили Международную политехническую летнюю школу. СПбПУ также предлагает зимние онлайн-курсы.