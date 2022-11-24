В спортивном комплексе UPMC Lemieux проходит тур PWHPA Secret Dream Gap Tour

В партнерстве с «Питтсбург Пингвинз» в эти выходные в спортивном комплексе UPMC Lemieux пройдёт третье мероприятие PWHPA в сезоне 2022–2023 годов. Мероприятие будет состоять в общей сложности из четырех игр, а также общественных мероприятий, в том числе двух хоккейных клиник для девочек.

Игры пройдут в субботу, 26 ноября, и в воскресенье, 27 ноября, так как все четыре команды PWHPA продолжают бороться за сезонные очки. Билеты теперь доступны для покупки онлайн https://www.showpass.com/o/pwhpa/.