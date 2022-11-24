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В спортивном комплексе UPMC Lemieux проходит тур PWHPA Secret Dream Gap Tour

24 ноября, 2022
Boleslava Sokolova

В партнерстве с «Питтсбург Пингвинз» в эти выходные в спортивном комплексе UPMC Lemieux пройдёт третье мероприятие PWHPA в сезоне 2022–2023 годов. Мероприятие будет состоять в общей сложности из четырех игр, а также общественных мероприятий, в том числе двух хоккейных клиник для девочек.

Игры пройдут в субботу, 26 ноября, и в воскресенье, 27 ноября, так как все четыре команды PWHPA продолжают бороться за сезонные очки. Билеты теперь доступны для покупки онлайн https://www.showpass.com/o/pwhpa/.

Мероприятие станет третьим этапом сезона Secret® Dream Gap Tour в PWHPA после Монреаля, Квебек, 15-16 октября и Труро, Северная Каролина, 4-6 ноября.

расписание игр
Суббота 26 ноября 12:30 После полудня Команда Sonnet против команды adidas
Суббота 26 ноября 3:30 вечера Команда Харви против команды Scotiabank
Воскресенье, 27 ноября 11:30 Команда Scotiabank против команды Sonnet
Воскресенье, 27 ноября 14:30 Команда Adidas против команды Харви
Свидание время (восточное время) разница

Последний раз PWHPA играла в Питтсбурге в марте 2022 года, когда «Питтсбург Пингвинз» принимали постолимпийский «матч-реванш» между Канадой и США, на котором присутствовало более 5000 болельщиков. На лед снова выйдут 43 олимпийских спортсмена, в том числе Хилари Найт, Кендалл Куинн и Мэри Филип Пуллен.

О PWHPA

Миссия Ассоциации профессиональных женщин-хоккеистов (PWHPA) состоит в том, чтобы продвигать, укреплять и поддерживать Североамериканскую профессиональную женскую хоккейную лигу, которая демонстрирует лучший в мире женский профессиональный хоккейный продукт. Организация стремится обеспечить объединяющий голос для игроков, которые выступают за создание устойчивой профессиональной лиги. PWHPA выполняет свою миссию, координируя потребности в тренерах, программируя возможности и сотрудничая с организациями-единомышленниками, чтобы сделать хоккей более инклюзивным для женщин и будущих поколений. Чтобы узнать больше о PWHPA и туре Secret® Dream Gap Tour, посетите pwhpa.com.

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