В спортивном комплексе UPMC Lemieux проходит тур PWHPA Secret Dream Gap Tour

В партнерстве с «Питтсбург Пингвинз» в эти выходные в спортивном комплексе UPMC Lemieux пройдёт третье мероприятие PWHPA в сезоне 2022–2023 годов. Мероприятие будет состоять в общей сложности из четырех игр, а также общественных мероприятий, в том числе двух хоккейных клиник для девочек.
Игры пройдут в субботу, 26 ноября, и в воскресенье, 27 ноября, так как все четыре команды PWHPA продолжают бороться за сезонные очки. Билеты теперь доступны для покупки онлайн https://www.showpass.com/o/pwhpa/.
Мероприятие станет третьим этапом сезона Secret® Dream Gap Tour в PWHPA после Монреаля, Квебек, 15-16 октября и Труро, Северная Каролина, 4-6 ноября.
расписание игр
|Суббота 26 ноября
|12:30 После полудня
|Команда Sonnet против команды adidas
|Суббота 26 ноября
|3:30 вечера
|Команда Харви против команды Scotiabank
|Воскресенье, 27 ноября
|11:30
|Команда Scotiabank против команды Sonnet
|Воскресенье, 27 ноября
|14:30
|Команда Adidas против команды Харви
|Свидание
|время (восточное время)
|разница
Последний раз PWHPA играла в Питтсбурге в марте 2022 года, когда «Питтсбург Пингвинз» принимали постолимпийский «матч-реванш» между Канадой и США, на котором присутствовало более 5000 болельщиков. На лед снова выйдут 43 олимпийских спортсмена, в том числе Хилари Найт, Кендалл Куинн и Мэри Филип Пуллен.
О PWHPA
Миссия Ассоциации профессиональных женщин-хоккеистов (PWHPA) состоит в том, чтобы продвигать, укреплять и поддерживать Североамериканскую профессиональную женскую хоккейную лигу, которая демонстрирует лучший в мире женский профессиональный хоккейный продукт. Организация стремится обеспечить объединяющий голос для игроков, которые выступают за создание устойчивой профессиональной лиги. PWHPA выполняет свою миссию, координируя потребности в тренерах, программируя возможности и сотрудничая с организациями-единомышленниками, чтобы сделать хоккей более инклюзивным для женщин и будущих поколений. Чтобы узнать больше о PWHPA и туре Secret® Dream Gap Tour, посетите pwhpa.com.
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