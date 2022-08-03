В Стамбуле осмотрели первый украинский экспорт зерна

Представители Объединенного координационного центра были замечены на борту Razoni 3 августа во время согласованной инспекции в Черном море недалеко от Стамбула, Турция. (Министерство обороны Турции/Рейтер)

По словам украинских и турецких официальных лиц, первая партия зерна, отправленная из украинского черноморского порта Одесса с начала вторжения России, была проинспектирована Объединенным координационным центром (СКЦ) в Стамбуле в среду.

Министерство обороны Турции заявило во вторник, что теплоход Razoni будет осмотрен группой, состоящей из представителей Турции, Российской Федерации, Украины и Организации Объединенных Наций.

«Корабль «Разони» прошел проверку Объединенного координационного центра и готов отправиться к месту назначения», — сообщил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков в Facebook.

Министерство обороны Турции сообщило в Твиттере, что проверка корабля завершена, и корабль направляется в Ливан.

В заявлении центра говорится, что СКК согласился оценить экипаж корабля и груз во время трехчасового осмотра и записать «ценную информацию о путешествии корабля» по коридору в Черном море.

«СКК будет использовать этот рейс для точной настройки практики и процессов, чтобы позволить коммерческим судам продолжать безопасный переход через Черное море в рамках этой инициативы», — говорится в заявлении.

Планируется, что три порта в Украине возобновят экспорт миллионов тонн пшеницы, кукурузы и других культур.

Теплоход Razoni вышел в понедельник из Одесского порта с более чем 26 000 тонн кукурузы. Прибыли в Стамбул во вторник вечером, задержались из-за плохой погоды. Затем корабль направляется в порт Триполи в Ливане.

В среду исследовательская группа поднялась на борт корабля, перевозившего более 26 000 тонн кукурузы в Черном море. (Али Атмака/Агентство Анадолу/Getty Images)

«Это первое судно, прошедшее по согласованному с ООН и Турцией «зерновому маршруту». Благодаря вооруженным силам Украины и службам порта Razoni благополучно дошел до Босфора, где его осмотрели представители СКК», Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков в Facebook.

«На примере Разони отработаны и введены в действие все необходимые контрольно-координационные меры между Украиной и подписавшими ее партнерами, ООН и Турцией», — сказал Кубраков.

По его словам, 17 судов загружены и ожидают разрешения на выход из Украины, и принимаются заявки на заход новых судов в украинские порты для погрузки сельхозпродукции.

Госсекретарь США Энтони Блинкен отметил, что отплытие первого зернового судна из Черного моря было «значительным», но это был «лишь первый шаг, и дальнейшее выполнение соглашения от 21 июля, достигнутого при содействии ООН, имеет важное значение для улучшения качества продовольствия». безопасность в мире».

«Россия должна выполнять свои обязательства путем беспрепятственного экспорта сельскохозяйственной продукции из портов Черного моря», — говорится в заявлении Блинкена в среду.

«Россия должна прекратить атаки на Украине, которые приводят в негодность сельскохозяйственные угодья и разрушают сельскохозяйственную инфраструктуру», — продолжил он. «Пока Россия продолжает свою агрессию, украинский народ и самые уязвимые люди в мире будут продолжать страдать от последствий».

Об этом сообщила Дженнифер Ханслер из CNN.