В столице Буркина-Фасо возобновилась стрельба после призыва лидера хунты к спокойствию

- Военный совет пришел к власти в январе
- Руководитель военного совета говорит о «непорядке»
- В Западной и Центральной Африке с 2020 года произошла волна переворотов.
- Исламистские боевики убили тысячи человек за последние годы
УАГАДУГУ (Рейтер) — В пятницу днем возле президентского дворца Буркина-Фасо раздались новые выстрелы, вскоре после того, как военный главнокомандующий попытался развеять опасения по поводу второго переворота за восемь месяцев.
Жители столицы Уагадугу проснулись в пятницу от звуков выстрелов. Вскоре на опустевшие улицы вышли солдаты и военная техника, перекрыв доступ к административным зданиям.
К середине утра в городе было тихо, обычно полно мотоциклов и автомобилей. Школы, предприятия и банки закрыты. Государственное телевидение прекратило вещание.
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Двое журналистов Reuters сообщили, что ранним днем возле президентского дворца снова вспыхнул сильный огонь.
Неизвестно, происходил ли переворот, но источники в силовых структурах говорят, что военные разочарованы отсутствием прогресса в борьбе с исламистскими боевиками.
Полковник Поль-Анри Сандуго Дамиба, пришедший к власти в результате январского переворота, в своем заявлении призвал к спокойствию. Он сказал, что некоторые военнослужащие, ошеломленные «перепадами настроения», создали «состояние замешательства».
Его местонахождение неизвестно.
«поскольку это [Damiba] «Наши солдаты пришли к власти, и они часто умирают, и это его не огорчает», — сказала Марселин Уэдраого, которая присоединилась к акции протеста в центре города в пятницу, призывая к прекращению французской военной интервенции в Буркина-Фасо и сотрудничеству с Россией.
Недавние беспорядки несут в себе признаки очередного захвата власти, охватившего Западную и Центральную Африку с 2020 года, сведя на нет годы демократического прогресса.
Перевороты были частично спровоцированы насилием со стороны исламистских группировок, которые контролировали большие территории на севере Буркина-Фасо и части соседних Мали и Нигера.
Гражданское население приветствовало хунту в надежде, что ей удастся сдержать повстанцев более успешно, чем их демократически избранным предшественникам.
Буркина-Фасо, Мали, Чад и Гвинея также пережили перевороты с 2020 года.
отсутствие безопасности
Эрик Хамфри-Смит, старший аналитик по Африке в фирме по анализу рисков Verisk Maplecroft, сказал, что беспорядки в пятницу — это «ужасное обвинение в отношении состояния демократии в регионе».
Он сказал, что еще один переворот станет «шестым неконституционным захватом региона Сахель за последние два года».
Буркина-Фасо, сытая по горло неспособностью правительства бывшего президента Роча Каборе обуздать боевиков, связанных с «Исламским государством» и «Аль-Каидой», в значительной степени празднует захват власти Дамибой.
Буркина-Фасо стала эпицентром насилия, которое началось в соседнем Мали в 2012 году и распространилось на Сахельский регион Африки к югу от Сахары.
Боевики убили тысячи людей в Буркина-Фасо за последние годы.
Дамиба пообещал восстановить безопасность, но атаки участились. Источники в службах безопасности говорят, что армия находится в беспорядке и разочаровании.
Боевики окружили районы на севере, оставив общины в затруднительном положении. Правительственные конвои и воздушные десанты доставляют товары первой необходимости гражданским лицам, оказавшимся в ловушке.
На этой неделе неизвестные убили 11 солдат при нападении на колонну, везшую припасы в город на севере Буркина-Фасо. Пятьдесят мирных жителей пропали без вести. Читать далее
Во многих городах и поселках, не находящихся в осаде, население увеличилось, поскольку люди бежали от насилия в сельской местности.
На этой неделе в Буркина-Фасо прошли протесты против армии, требующие от правительства сделать больше для повышения безопасности. С 2018 года значительная часть страны не управляется.
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Авторы сценария: Эдвард Макаллистер, Пэт Феликс и София Кристенсен. Редактирование: Ангус МакСван, Уильям Маклин и Тоби Чопра.
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