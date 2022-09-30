В столице Буркина-Фасо возобновилась стрельба после призыва лидера хунты к спокойствию

Военный совет пришел к власти в январе

Руководитель военного совета говорит о «непорядке»

В Западной и Центральной Африке с 2020 года произошла волна переворотов.

Исламистские боевики убили тысячи человек за последние годы

УАГАДУГУ (Рейтер) — В пятницу днем ​​возле президентского дворца Буркина-Фасо раздались новые выстрелы, вскоре после того, как военный главнокомандующий попытался развеять опасения по поводу второго переворота за восемь месяцев.

Жители столицы Уагадугу проснулись в пятницу от звуков выстрелов. Вскоре на опустевшие улицы вышли солдаты и военная техника, перекрыв доступ к административным зданиям.

К середине утра в городе было тихо, обычно полно мотоциклов и автомобилей. Школы, предприятия и банки закрыты. Государственное телевидение прекратило вещание.

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Двое журналистов Reuters сообщили, что ранним днем ​​возле президентского дворца снова вспыхнул сильный огонь.

Неизвестно, происходил ли переворот, но источники в силовых структурах говорят, что военные разочарованы отсутствием прогресса в борьбе с исламистскими боевиками.

Полковник Поль-Анри Сандуго Дамиба, пришедший к власти в результате январского переворота, в своем заявлении призвал к спокойствию. Он сказал, что некоторые военнослужащие, ошеломленные «перепадами настроения», создали «состояние замешательства».

Его местонахождение неизвестно.

«поскольку это [Damiba] «Наши солдаты пришли к власти, и они часто умирают, и это его не огорчает», — сказала Марселин Уэдраого, которая присоединилась к акции протеста в центре города в пятницу, призывая к прекращению французской военной интервенции в Буркина-Фасо и сотрудничеству с Россией.

Недавние беспорядки несут в себе признаки очередного захвата власти, охватившего Западную и Центральную Африку с 2020 года, сведя на нет годы демократического прогресса.

Перевороты были частично спровоцированы насилием со стороны исламистских группировок, которые контролировали большие территории на севере Буркина-Фасо и части соседних Мали и Нигера.

Гражданское население приветствовало хунту в надежде, что ей удастся сдержать повстанцев более успешно, чем их демократически избранным предшественникам.

Солдаты блокируют дорогу, чтобы остановить продвижение протестующих против лидера хунты Поля-Анри Дамибы, на улице в Уагадугу, Буркина-Фасо, 30 сентября 2022 г. REUTERS/Vincent Badeau Читать далее

Буркина-Фасо, Мали, Чад и Гвинея также пережили перевороты с 2020 года.

отсутствие безопасности

Эрик Хамфри-Смит, старший аналитик по Африке в фирме по анализу рисков Verisk Maplecroft, сказал, что беспорядки в пятницу — это «ужасное обвинение в отношении состояния демократии в регионе».

Он сказал, что еще один переворот станет «шестым неконституционным захватом региона Сахель за последние два года».

Буркина-Фасо, сытая по горло неспособностью правительства бывшего президента Роча Каборе обуздать боевиков, связанных с «Исламским государством» и «Аль-Каидой», в значительной степени празднует захват власти Дамибой.

Буркина-Фасо стала эпицентром насилия, которое началось в соседнем Мали в 2012 году и распространилось на Сахельский регион Африки к югу от Сахары.

Боевики убили тысячи людей в Буркина-Фасо за последние годы.

Дамиба пообещал восстановить безопасность, но атаки участились. Источники в службах безопасности говорят, что армия находится в беспорядке и разочаровании.

Боевики окружили районы на севере, оставив общины в затруднительном положении. Правительственные конвои и воздушные десанты доставляют товары первой необходимости гражданским лицам, оказавшимся в ловушке.

На этой неделе неизвестные убили 11 солдат при нападении на колонну, везшую припасы в город на севере Буркина-Фасо. Пятьдесят мирных жителей пропали без вести. Читать далее

Во многих городах и поселках, не находящихся в осаде, население увеличилось, поскольку люди бежали от насилия в сельской местности.

На этой неделе в Буркина-Фасо прошли протесты против армии, требующие от правительства сделать больше для повышения безопасности. С 2018 года значительная часть страны не управляется.

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Авторы сценария: Эдвард Макаллистер, Пэт Феликс и София Кристенсен. Редактирование: Ангус МакСван, Уильям Маклин и Тоби Чопра.

Наши критерии: Принципы доверия Thomson Reuters.