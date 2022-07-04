В студенческом спорте пятерка может стать второй силой

Таким образом, импровизация стала суровым видом спорта в конференц-офисах.

«Большая 12» добавила такие школы, как Цинциннати и Центральная Флорида. Многие в ACC, единственной конференции Power 5, на членство которой не повлиял этот раунд реорганизации, надеются добиться пересмотра телевизионной сделки, срок действия которой истекает не раньше 2036 года.

У Pac-12 такое мужественное лицо, какое только может быть у человека, ослепшего. В четверг ассоциация объявила, что она «чрезвычайно удивлена ​​и разочарована» — хотя официальные лица конференции в течение многих лет беспокоились о возможности выхода из USC — а в пятницу она заявила, что «изучит все варианты расширения».

«Президенты и президенты 10 университетов по-прежнему привержены общей миссии академического и спортивного мастерства от имени наших студентов-спортсменов», — говорится в сообщении ассоциации.

Остальные десять школ — это Аризона, штат Аризона, Калифорния, Колорадо, Орегон, Орегон, Стэнфорд, Юта, Вашингтон и штат Вашингтон. Однако некоторые из них станут призами для других лиг благодаря своим позициям на основных медиа-рынках или спортивной репутации. А в студенческом спорте обещания лояльности, исходящие от потенциальных клиентов, тренеров или университетов, часто непостоянны, особенно когда речь идет об обещаниях больших денег или угрозах бесполезности.

Грег Санки, комиссар Комиссии по ценным бумагам и биржам, не отверг идею добавления дополнительных школ. В некотором смысле его пятничное заявление из двух предложений было призывом к действию для потенциальных членов.

«Изменение членства в конференциях было постоянным явлением в легкой атлетике колледжей на протяжении многих лет, и недавние проблемы, с которыми столкнулись спортивные состязания в колледжах, привели только к усилению реорганизации», — сказал он.