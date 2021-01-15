Русское наследие / Facebook

В эти выходные в Сент-Пит-Бич будет новый год. В субботу, 15 января, сообщается в пресс-релизе, местные жители и государственные служащие объединятся, чтобы отпраздновать 25-й российский Новый год, который он принимает. Фонд Русское Наследие.

Если вы не поклонник географии или истории, Санкт-Петербург на самом деле был основан в 1875 году и назван в честь русского города. В настоящее время в Бурге проживают десятки тысяч местных жителей русского происхождения.

В субботу мэр Санкт-Петербурга Рик Крисман и конгрессмен США Чарли Крист присоединятся к основательнице Фонда «Русское наследие» Марго в девичестве Вондерсаар-Кациматидис, чтобы начать торжество с пресс-конференции. Торжества начинаются в 11:30 за пределами курорта Tradewinds по адресу 550 Gulf Blvd. На Питерском пляже. Пригласите всю семью и посмотрите, как местные русско-американские жители исполняют танцы в старинных этнических костюмах.

Имейте в виду, что хотя это мероприятие проводится на открытом воздухе, посетителям рекомендуется соблюдать правила социального дистанцирования и носить маски.

После новогоднего мероприятия в заведении проходят Двадцать пятый Русский зимний бал В тот вечер под открытым небом, с кондиционированным климатом и окружающей средой. За несколько часов до большого дня бал был фактически распродан.

Для более подробной информации посетите сын Фонда Русское Наследие. russianheritage.org.

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