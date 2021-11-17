В Судане в результате многотысячного митинга убиты несколько протестующих против переворота | Новости

По словам медиков, тысячи людей приняли участие в протестах против государственного переворота в Судане в прошлом месяце, в результате чего силы безопасности убили не менее 10 человек и десятки получили ранения.

Протестующие прошли маршем в районах столицы Хартума и его городов Бахри и Омдурман в среду, в то время как силы безопасности открыли огонь боевыми патронами и слезоточивым газом после отключения мобильной связи ранее в тот же день.

Центральный комитет суданских врачей, независимый медицинский союз, заявил, что силы безопасности убили 10 человек.

И она добавила в своем заявлении, что «силы переворота широко использовали боевые патроны в отдельных районах столицы, и есть десятки огнестрельных ранений, некоторые из которых находятся в тяжелом состоянии».

Она добавила, что двое погибших находятся в Хартуме, семеро — в Бахри и один — в Омдурмане.

Никаких комментариев от сил безопасности не последовало.

Требования гражданского правительства

Демонстранты вышли на улицы вопреки жестокому подавлению со стороны сил безопасности, в результате которого с момента захвата власти военными в прошлом месяце погибли десятки людей. Демонстранты призывают к полной передаче гражданской власти и преданию суду руководителей переворота.

Суданский генерал-майор Абдель Фаттах аль-Бурхан объявил 25 октября чрезвычайное положение, распустив правительство и задержав гражданское руководство.

На прошлой неделе Аль-Бурхан назначил новый Суверенный совет для управления страной, чтобы заменить переходное правительство страны, которое состоит из гражданских и военных деятелей.

Он был сформирован в 2019 году в рамках соглашения о разделении власти между военнослужащими и гражданскими лицами с целью наблюдения за переходом Судана к демократии после того, как народное восстание привело к свержению президента Омара аль-Башира.

В среду некоторые протестующие несли фотографии людей, убитых во время предыдущих протестов, и Абдуллы Хамдока, гражданского премьер-министра, который был помещен под домашний арест во время переворота, под лозунгом: «Легитимность приходит с улицы, а не из оружия».

Фотографии протестов в городах, в том числе в Порт-Судане, Кассале, Донголе, Вад-Мадани и Эль-Генейне, были опубликованы в социальных сетях.

Хеба Марджан из «Аль-Джазиры», которую цитируют из Хартума, заявила, что некоторые протестующие призывают армию не играть никакой роли в политике.

«Многие из них по-прежнему призывают к возвращению к гражданскому правлению», — заявила пресс-секретарь из Хартума. Они говорят, что хотят вернуться к демократическому процессу, который шел до прихода к власти в конце октября.

Новые протесты начались после того, как госсекретарь США Энтони Блинкен призвал африканцев быть бдительными к растущим угрозам демократии, когда он отправился в турне по трем странам континента в Кении.

«За последнее десятилетие или около того мы стали свидетелями того, что некоторые называют демократическим застоем», — сказал Блинкен в Найроби.

Соединенные Штаты приостановили оказание помощи Судану на сумму почти 700 миллионов долларов в ответ на переворот.

международное осуждение

По словам медиков, число погибших в результате протестов против переворота в Судане на выходных возросло до восьми, в результате чего общее число погибших с момента военного переворота в прошлом месяце достигло как минимум 24.

Трое молодых людей были среди тех, кто погиб во время последних массовых протестов в субботу, которые были встречены самыми кровавыми репрессиями со времен переворота 25 октября.

Координационный комитет гражданского общества упомянул всех восьми убитых протестующих, в том числе 13-летнюю Римаз Хатем аль-Атту, которая была убита выстрелом в голову перед своим семейным домом в Хартуме, и Омара Адама, который был ранен в шею во время протестов. в столице. .

Захват власти военными вызвал хор международного осуждения, включая сокращение карательной помощи, поскольку мировые державы требовали скорейшего возвращения к гражданскому правлению.

С тех пор демонстранты собрались, хотя интернет был отключен, а линии связи нарушены, что вынудило активистов публиковать призывы к протестам с помощью граффити и текстовых SMS-сообщений.

Со времени переворота в прошлом месяце были арестованы более 100 правительственных чиновников и политических лидеров, а также большое количество протестующих и активистов.

Продемократические группы пообещали продолжить протесты до возвращения Совета суверенитета.

В интервью «Аль-Джазире» в начале этого месяца Аль-Бурхан сказал, что намерен передать власть гражданскому правительству, и пообещал не участвовать в любом правительстве, которое придет после переходного периода. Но на прошлой неделе он объявил о создании нового Суверенного совета и назначил себя его председателем.