В суданской столице раздаются выстрелы, поскольку Соединенные Штаты настаивают на продлении перемирия.

72-часовой режим прекращения огня истекает в четверг

Военные говорят, что они дали свое первоначальное одобрение африканскому предложению.

Без комментариев со стороны военизированных сил оперативной поддержки

Великобритания предупреждает, что не сможет эвакуировать больше иностранцев

ХАРТУМ (Рейтер) — Армия Судана и военизированные формирования столкнулись в Хартуме в четверг, испытав усилия США и африканских стран по прекращению конфликта, который превратил жилые районы в зоны боевых действий и заставил десятки тысяч людей бежать, спасая свою жизнь.

Сотни людей были убиты в течение почти двухнедельного конфликта между армией и соперничающими военизированными формированиями — Силами оперативной поддержки, которые ведут борьбу за власть, которая угрожает дестабилизировать регион в целом.

В заявлении RSF армия обвиняется в нанесении авиаударов по своим войскам в четверг и распространении «ложных слухов», не упоминая о предложении о мирных переговорах, которое, по словам армии, поступило от африканского регионального блока, известного как Межправительственный орган по развитию. находка).

В заявлении армии говорится, что ее силы взяли под контроль большую часть районов страны, но добавляется, что «ситуация в некоторых частях столицы несколько сложна», что указывает на то, что она находится на пути к победе над тем, что она назвала крупномасштабное развертывание Сил оперативной поддержки.

Свидетели и журналисты Reuters заявили, что в столице Хартуме и близлежащих городах Омдурман и Бахри были слышны авиаудары и зенитный огонь.

Трехдневное прекращение огня привело к частичному затишью в боевых действиях, но оно должно прекратиться в полночь (22:00 по Гринвичу).

Многие иностранные граждане застряли в Судане, несмотря на массовый исход, ставший одной из крупнейших эвакуаций с момента вывода сил под руководством США из Афганистана в 2021 году. Четверг.

Военные заявили поздно вечером в среду, что их командующий генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан дал свое первоначальное одобрение плану ИГАД продлить перемирие еще на 72 часа и направить военного посланника в Джубу, столицу Южного Судана, для говорит.

Военные заявили, что президенты Южного Судана, Кении и Джибути работали над предложением, которое включало продление перемирия и переговоры между двумя державами, чей конфликт сорвал переход к гражданской демократии после военного переворота 2021 года.

Межправительственный орган по вопросам развития (МОВР) вновь призвал к немедленному прекращению боевых действий, деэскалации и возвращению за стол переговоров. В заявлении блока не упоминались переговоры в Джубе.

Джамал Малик Ахмед Курайш, временный поверенный в делах посольства Судана в Джубе, сказал агентству Рейтер, что неясно, как будут проходить какие-либо переговоры и какова повестка дня.

Государственный департамент США заявил в среду, что госсекретарь США Энтони Блинкен и председатель Комиссии Африканского союза Мусса Факи Махамат обсудили совместную работу, направленную на устойчивое прекращение боевых действий.

[1/14] Люди проходят мимо поврежденных автомобилей и зданий на центральном рынке во время столкновений между военизированными силами оперативной поддержки и армией на севере Хартума, Судан, 27 апреля 2023 г. REUTERS/Mohamed Noureldin Abdullah

Эвакуация из Сирии потрясла его насилием

По меньшей мере 512 человек были убиты и почти 4200 ранены в ходе боев с 15 апреля.

Кризис толкнул все большее число беженцев через границы Судана. Тысячи людей, в основном суданцы, ждали на границе, чтобы перейти на север в Египет.

Министерство иностранных дел Египта заявило, что около 16 000 человек прибыли в Египет из Судана, в том числе 14 000 суданцев. Организация Объединенных Наций сообщает, что около 20 000 беженцев уже отправились в Чад.

В четверг Франция заявила, что эвакуировала больше людей из Судана, в том числе британцев, американцев, канадцев, эфиопов, голландцев, итальянцев и шведов. Великобритания заявила, что, возможно, не сможет продолжать эвакуацию своих граждан после прекращения огня и должна попытаться немедленно получить доступ к британским рейсам из Судана.

По словам 24-летнего нигерийского студента юридического факультета Омара Юсуфа Яро, студента юридического факультета Африканского международного университета в Хартуме, в то время как тысячи студентов ждут отъезда, продукты заканчиваются, нет воды для туалетов и душевых, а также электричества.

«Даже когда мы сидим здесь, почти повсюду слышны выстрелы. Мы здесь не в безопасности», — сказал Ярроу через Zoom, когда на заднем плане слышны плачи некоторых учениц.

Больницы не работают

Конфликт ограничил распределение продовольствия в огромной стране, третьей по величине в Африке, где треть из 46 миллионов человек уже зависела от гуманитарной помощи.

Суданский союз врачей заявил, что 60 из 86 больниц в зонах конфликта прекратили работу.

Большая часть боевых действий велась в Хартуме, где бойцы RSF укрылись в жилых районах, и в западном регионе Дарфура, где бушует конфликт после того, как два десятилетия назад там разразилась гражданская война.

В течение нескольких месяцев нарастала напряженность между суданской армией и Силами оперативной поддержки, которые коллективно свергли гражданское правительство в результате переворота в октябре 2021 года, через два года после того, как в результате народного восстания был свергнут президент-исламист Омар аль-Башир.

Дополнительные репортажи Нафисы Эль-Тахер в Каире и Талы Рамадан в Дубае. Автор Том Перри. Монтаж Саймон Кэмерон Мур

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