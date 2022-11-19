В суд подали в суд из-за истории о предполагаемом мошенническом заговоре с участием Эль Ненеши и российских денег

Владельцы Chin Homes подали иск против Канады на 1 миллион долларов после того, как в опубликованном расследовании утверждалось, что они помогли финансировать заговор с целью свержения бывшего мэра Калгари Нахида Ненчи, заманив его в получение незаконных российских денег.

Канадский новостной веб-сайт, который сообщил о предполагаемой схеме, сообщил, что «Операция Павлин» была организована политическим стратегом и связным Дэвидом Уоллесом при поддержке местных деловых кругов.

Исковое заявление было подано в Судебный центр Калгари Шейном Вензелем и его матерью Эдит с обвинением в клевете в онлайн-издании Канадаленда и в его подкасте.

Павлин операция

Среди ответчиков — Канадаленд, издатель Джесси Браун, репортер Чериз Сиучаран Уоллес и Прем Сингх.

Ни одно из обвинений в иске не было доказано в суде, и не было сделано никаких возражений.

Согласно Canadaland, Уоллес сказал, что он был нанят разработчиками и губернаторами в 2019 году с планом разработать сценарий, который поставит политиков в компрометирующее положение, а затем заставит их согласиться на услуги.

Нэнши не взял денег.

«Заговор» между Сингхом и Уоллесом

Истории Канадаленда показали, что семья Венцель помогла финансировать заговор через Сингха, которого называют политическим сборщиком средств. Сингх также руководит некоммерческой организацией по подготовке политических стажеров.

«Семья Венцель время от времени и за свой счет оказывала финансовую поддержку для финансирования организаций Сингха», — говорится в заявлении.

В иске утверждается, что Сингх и Уоллес сговорились обманом заставить Вензеля дать деньги.

«Заговор между миссис Сингх и мистером Уоллесом был спланирован и предназначался для главной цели — заставить семью Венцель пожертвовать деньги миссис Сингх для целей, о которых истцы не знали».

В иске утверждается, что репутации Венцелей был нанесен ущерб, и говорится, что они подвергались «насмешкам, ненависти и презрению».

Полиция Калгари сообщает, что расследует предполагаемый заговор с целью заманить Нэнши в ловушку.