Александра Бабакова, вице-президента Государственной Думы России, и его сотрудников Александра Воробьева и Михаила Блисюка обвинили в заговоре с целью действовать в качестве незарегистрированных иностранных агентов в Соединенных Штатах, нарушении санкций США и заговоре с целью мошенничества с визами.

Прокуроры говорят, что эти люди нарушили санкции США, пытаясь нанять по крайней мере одного американского бизнесмена и по крайней мере одного конгрессмена с поездкой, которая покрыла бы все расходы, в 2017 году для участия в конференции в Ялте в рамках предполагаемой схемы. В пользу российского Крыма — российский Сергей Аксенов, который попал в санкционный список США после аннексии Крыма Россией.

Неизвестный конгрессмен не принял приглашение, говорится в обвинительном заключении.

Прокуратура утверждает, что с 2012 по 2017 год она планировала подорвать политику США в отношении России путем «театральных мероприятий, проплаченной пропаганды и предложения как минимум одного американского гражданина на неофициальные должности».

В 2017 году прокуратура утверждает, что Бабаков запросил встречу с конгрессменом в Вашингтоне через гражданина США и что Бабаков и его сотрудники солгали о своих заявлениях на получение визы, утверждая, что они путешествовали отдельно и в отпуске. По словам прокуроров, в 2017 году Соединенные Штаты добавили всех троих в список американских эмбарго, поэтому им было отказано в визах, а встречи не проводились. Бабаков, парламентарий, поддерживающий Владимира Путина, был одобрен Европейским союзом в 2014 году для голосования за российский законопроект об аннексии Крыма. По словам прокуроров, все трое базируются в России и действуют под прикрытием. Министерство юстиции США не обнаружило ни имущества, ни судов, ни самолетов, ни доходов от предполагаемых преступлений. Русские использовали Институт международных координационных исследований, некоммерческую организацию, базирующуюся в России, в качестве прикрытия для своих операций. «Утверждается, что российский законодатель Александр Бабаков и двое его сотрудников организовали секретную российскую кампанию в Соединенных Штатах, чтобы продвигать порочные политические маневры России против других стран, включая Украину и Соединенные Штаты», — заявил американский прокурор Дэмиен Уильямс. Южный округ. Нью-Йорк», — говорится в сообщении. READ ЕС обеспокоен устойчивым рыболовством Норвегии и России вокруг Шпицбергена «Сегодняшнее обвинение доказывает, что незаконная деятельность России против Украины выходит за рамки поля боя.