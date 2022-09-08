В США открывается предстоящая вечеринка для звезд российского и белорусского тенниса

Ранее этим летом звездам тенниса из России и Беларуси было отказано во въезде на Уимблдон после вторжения в Украину, они проводили время со своими семьями или тренировались вдали от теннисных огней. Арина Соболенко, которая тренируется в Майами, сказала, что выключает телевизор, когда идет трансляция Уимблдона.

Но на прошлой неделе в Нью-Йорке снова открылись двери Большого шлема, и они воспользовались этой возможностью.

Карен Хачанов, бородатый русский экстраверт, который предлагает большую игру и удар справа, участвовал в полуфинале мужского одиночного разряда на Открытом чемпионате США после победы над Ником Киргиосом в ночном матче из пяти сетов.