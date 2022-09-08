В США открывается предстоящая вечеринка для звезд российского и белорусского тенниса

Ранее этим летом звездам тенниса из России и Беларуси было отказано во въезде на Уимблдон после вторжения в Украину, они проводили время со своими семьями или тренировались вдали от теннисных огней. Арина Соболенко, которая тренируется в Майами, сказала, что выключает телевизор, когда идет трансляция Уимблдона.
Но на прошлой неделе в Нью-Йорке снова открылись двери Большого шлема, и они воспользовались этой возможностью.
Карен Хачанов, бородатый русский экстраверт, который предлагает большую игру и удар справа, участвовал в полуфинале мужского одиночного разряда на Открытом чемпионате США после победы над Ником Киргиосом в ночном матче из пяти сетов.
Соболенко, сильная белоруска, которая много боролась в этом сезоне, вернулась в полуфинал женского одиночного разряда, одержав в среду официальную победу со счетом 6: 1, 7: 6 (4) над Каролиной Плишковой, и играет и стреляет достаточно хорошо, чтобы выиграть его. Первый титул Большого шлема в одиночном разряде.
Одной из тех, кто смотрел с трибун на ложу Плишковой, была Ольга Савчук, бывшая звезда украинского тенниса, которая до сих пор выступает против того, чтобы россияне и белорусы играли на этом или любом другом турнире.
«Я стараюсь больше не думать об этом, когда смотрю, потому что это действительно расстраивает меня и делает меня таким эмоциональным», — сказал Савчук после победы Соболенко. «Я понимаю, что трудно продолжать жить каждый день, постоянно думая об этом. Поэтому я просто понимаю, что не могу изменить решения, которые мы не принимали и которые мы не можем контролировать».
Савчук, который сейчас на пенсии, был капитаном украинской команды, которая проиграла Соединенным Штатам в плей-офф Billie Jean King King Cup в Эшвилле, Северная Каролина, в апреле. Во время этого соревнования Савчук и украинские игроки выразили благодарность за поддержку, которую они получали от общественности, но сказали, что больше всего их беспокоит то, что война, начавшаяся в феврале, станет нормальной, а глобальный интерес уменьшится.
34-летняя Савчук считает, что опасения оправдались, хотя и ценит усилия US Open по сбору денег для поддержки Украины путем проведения успешной предтурнирной ярмарки.
«Я вообще чувствую, что люди уже устали от этого, и они устали это слышать», — сказала она о войне. «Вещи медленно меняются таким образом, и поэтому похоже, что я должен идти до конца. И это ужасно, потому что для нас мы просто не можем пройти через это. Для нас ничего не изменилось. Это просто хуже. Больше времени , больше разрушений, больше потерь».
Скандальный Уимблдон, первый в своем роде крупный теннисный турнир в современную эпоху, был запрещен под сильным давлением британского правительства, премьер-министром которого тогда был Борис Джонсон.
Британское руководство хотело избежать использования Уимблдона в качестве пропаганды Владимиром Путиным и российским правительством.
Украинские игроки выразили глубокую признательность за запрет и поддержку.
«Мы все написали в организацию Уимблдона, а также директору турнира, и я разговаривал с ним лично», — сказал Савчук.
Но запрет не сработал, как планировалось. Оказывается, неожиданной чемпионкой в женском одиночном разряде стала Елена Рыбакина, уроженка России, согласившаяся представлять Казахстан благодаря ее финансовой поддержке, но надолго задержавшаяся в Москве.
Шамиль Тарбышев, многолетний президент Федерации тенниса России, сделал торжественное заявление после ее победы.
Хотя России и Беларуси после вторжения запретили участвовать в командных теннисных соревнованиях, таких как Кубок Дэвиса и Кубок Короля, игрокам было разрешено продолжать участвовать в других турнирах в индивидуальном порядке без официального упоминания их национальности. US Open не объявляет свою национальность во время презентаций на местах, а ESPN не показывает их национальные флаги в своем освещении.
Хотя и мужские, и женские туры осуждали вторжение в Украину, они категорически выступали против запрета Уимблдона, утверждая, что нельзя запрещать отдельным лицам участвовать в соревнованиях на основании их национальности или решений правительства, находящихся вне их контроля.
Обеспокоенные тем, что переезд Уимблдона может создать прецедент для будущих запретов на основе политики, Тур принял беспрецедентное решение лишить Уимблдон рейтинговых очков, по сути превратив одно из самых знаковых спортивных событий в выставку и способствуя тому, чтобы Рыбакина заняла лишь 25-е место в рейтинге США. Состояние. открыть. (Я проиграл в первом раунде на открытом корте.)
После долгих раздумий совет директоров Теннисной ассоциации США, которая курирует Открытый чемпионат США, решил не следовать подходу Уимблдона и допустил к соревнованиям россиян и белорусов.
Четверо из них вышли в 1/8 финала в мужском и женском одиночном разряде, и пока Хачанов и Соболенко продолжали соперничать, украинских игроков не осталось.
Это досадный сценарий, но Ле Шер, в первый год своего пребывания на посту генерального и исполнительного директора USTA, заявил в среду, что USTA «продолжает осуждать несправедливое вторжение России в Украину». Он сказал, что US Open собрал 2 миллиона долларов гуманитарной помощи для помощи Украине. Частично это произошло на выставке «Теннис во имя мира», которая состоялась 24 августа на стадионе Артура Эша, в которой приняли участие испанская суперзвезда Рафаэль Надаль и первая ракетка мира среди женщин Ига Свитич из Польши.
Но даже эта инициатива создала напряженность. Украинские игроки, в том числе Марта Костюк, выступили против плана включения белорусской звезды Виктории Азаренко, утверждая, что Азаренко не поддерживала за кулисами и что как влиятельный член совета игроков WTA он сыграл роль в лишении Уимблдона турнира. точки.
Азаренко снялась с шоу, а после победы над Костюком во втором туре Костюк отказался пожимать ей руку у сетки, вместо этого прослушивая ракетки.
Азаренко, бывшая первая посевная и одна из главных мировых звезд Беларуси, сказала после этого матча, что связалась с украинскими игроками, которых знала лично, и предложила закулисную помощь после вторжения, но не разговаривала с 20 игроков. Костюк лет.
«Я не думаю, что заставлять себя разговаривать с кем-то, кто может не хотеть со мной разговаривать по разным причинам, — это правильный подход», — сказала она. — Но я предложил.
Высказались некоторые российские игроки, в том числе Дарья Касаткина, которая осмелилась назвать конфликт «войной» и назвала его «полным кошмаром». С большим уважением к ней, сказала Савчук, которая сказала, что с тех пор отправила Кацаткиной благодарственное письмо.
как Азаренко, Соболенко встречалась в прошлом с Александром Лукашенкобелорусский президент, который подавил протест и был одним из самых сильных союзников Путина.
Но Соболенко избегал публичных комментариев по поводу войны, признавая, что ситуация затрудняет это.
«Это тяжело, и есть большое давление», — сказала она в среду. «Я так думаю только о том, что я просто спортсмен и не имею никакого отношения к политике».
Она сказала, что воспользовалась вынужденным перерывом на Уимблдоне, чтобы улучшить свою подачу. Но Соболенко, дошедшая до полуфинала Уимблдона в 2021 году, сказала, что наблюдать за турниром издалека было непросто.
«Тяжелое время», — сказала она. «Особенно когда я тренировался в тренажерном зале, а по телевизору шел Уимблдон. Я всегда выключал его, потому что не мог его смотреть».
Последние шесть месяцев Савчук изо всех сил пытался смотреть телевизор по разным причинам. Сейчас она живет в Лондоне и на Багамах, родилась и выросла в Донецке, в спорном Донбассе, и до сих пор имеет семью в Украине.
«Я не видела свою семью, — сказала она, — пока не кончится война, я не хочу туда ехать, я так скучаю по ним, и все больше и больше».
Она сказала, что чувствовала себя все более беспомощной и расстроенной.
«Тебя убивает то, что ты не можешь это изменить», — сказала она. «Я чувствую, что мы все еще получаем большую помощь по всему миру деньгами и пожертвованиями, но я чувствую в сознании людей после новостей, что интерес упал. Я даже смотрю в Instagram, когда публикую что-то о войне, люди почти не смотри на это».
Она сказала, что ей больно видеть, как российские и белорусские игроки соревнуются в Открытом чемпионате США.
«Я была очень разочарована тем, что им разрешили играть», — сказала она. «Но больше всего меня убивает то, что русские продолжают жить своей счастливой жизнью и пишут об этом».
Дэвид Вальдштейн Участие в подготовке отчетов.
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