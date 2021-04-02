В США требуется уведомление директора по бизнесу в России об обвинениях в шпионаже – ФБР

Мухаммад Ирфан







ФБР разыскивает бывшего офицера российской разведки и директора компании по производству авиационных двигателей для экономического шпионажа, говорится в объявлении о розыске, опубликованном в пятницу.

Вашингтон (Urdu Point News / Sputnik – 2 апреля 2021 г.) ФБР разыскивает бывшего офицера российской разведки и директора компании по производству авиационных двигателей для экономического шпионажа, говорится в объявлении о розыске, опубликованном в пятницу.

Разыскивается ФБР: Корчунов Александр Юрьевич [for] Заговор с целью совершения кражи коммерческой тайны. Они пытались украсть коммерческую тайну ».

Коршунов работал директором российской государственной компании UEC, а также был офицером разведки в Службе внешней разведки (СВР) России. ФБР заявило, что его разыскивают по обвинению в причастности к краже коммерческой тайны из Соединенных Штатов.

«Утверждается, что в период с 2013 по 2018 год Коршунов вступил в сговор и пытался украсть коммерческую тайну у американской авиакомпании. Задача Коршунова заключалась в том, чтобы побудить западные авиакомпании сотрудничать с ОДК в разработке российских авиационных технологий».

Корчунов нанял инженеров, работающих в дочерней компании крупной американской авиакомпании, для консультаций по модернизации российского двигателя ПД-14 и якобы скрывал закупки западных технологий ОДК через дочерние компании и компании-партнеры. ФБР заявило, что им удалось получить секретные инженерные образцы компании для России.

От: Мартин Сефф – [email protected]