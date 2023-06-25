Представители американской разведки сообщили в среду высокопоставленным военным и административным чиновникам, что Евгений Пригожин, глава группы наемников Вагнера, готовился к военным действиям против высокопоставленных российских силовиков.

За несколько дней до г. По словам официальных лиц, есть признаки того, что Пригожин что-то планировал и работал над доработкой этого материала до окончательной сметы.

Владимир В. вторгнуться в Украину в конце 2021 года. Информация показывает, что США осведомлены о предстоящих событиях в России, точно так же, как спецслужбы предупреждали Путина о планах.

Но, в отличие от первоначального вторжения, официальные лица США засекретили разведданные, а затем освободили г-на Дж. Когда он был обнародован, чтобы предотвратить вторжение Путина, спецслужбы заявили, что г-н О планах Пригожина умолчали. Если официальные лица США что-нибудь скажут, г. Также, г. Они не заинтересованы в том, чтобы помочь Путину избежать большого и досадного перерыва в его поддержке.