В США узнали, что Пригожин готовился к военным действиям против России

Представители американской разведки сообщили в среду высокопоставленным военным и административным чиновникам, что Евгений Пригожин, глава группы наемников Вагнера, готовился к военным действиям против высокопоставленных российских силовиков.
За несколько дней до г. По словам официальных лиц, есть признаки того, что Пригожин что-то планировал и работал над доработкой этого материала до окончательной сметы.
Владимир В. вторгнуться в Украину в конце 2021 года. Информация показывает, что США осведомлены о предстоящих событиях в России, точно так же, как спецслужбы предупреждали Путина о планах.
Но, в отличие от первоначального вторжения, официальные лица США засекретили разведданные, а затем освободили г-на Дж. Когда он был обнародован, чтобы предотвратить вторжение Путина, спецслужбы заявили, что г-н О планах Пригожина умолчали. Если официальные лица США что-нибудь скажут, г. Также, г. Они не заинтересованы в том, чтобы помочь Путину избежать большого и досадного перерыва в его поддержке.
В данном случае г-н, дебютировавший в качестве «путинского шеф-повара» в Петербурге. Давняя вражда между Пригожиным и российскими силовиками воспринималась столь же серьезной и тревожной, как и сообщения о возможном столкновении. Мистер. Пригожин был известен своей жестокостью, и если бы ему удалось свергнуть власть, он мог бы стать непредсказуемым лидером. Возможность того, что главный ядерный соперник Америки может погрузиться во внутренние беспорядки, повлекла за собой новый набор рисков.
Хотя неясно, когда именно США впервые узнали о заговоре, в среду сотрудники разведки провели брифинги с представителями администрации и службы безопасности. В четверг, когда появилось больше подтверждений заговора, представители разведки проинформировали небольшую группу лидеров Конгресса, сообщили официальные лица, знакомые с брифингом, на условиях анонимности, поскольку они не были уполномочены выступать публично. К вечеру пятницы г. Пригожин резко обострил свою враждебность, начав марш в Москве, который российское правительство назвало попыткой государственного переворота. В субботу он согласился забрать своих бойцов и бежать в Беларусь.
CNN ранее сообщал Мистер. Соединенные Штаты проинформировали лидеров Конгресса об опасениях, что Пригожин готовится бросить вызов военному лидерству России.
С годами г. Министр обороны Пригожина Сергей К. Шойгу ненавидел и генерала Валерия Герасимова, начальника Генерального штаба вооруженных сил России, и это чувство было взаимным, заявили представители США. Но война на Украине, о которой официальные лица заявили ранее в этом году, подпитывала боевые действия, которые распространились за границу. Как часто выражался Пригожин.
В последние месяцы представители разведки обвиняли г-на Они потратили много времени на отслеживание и анализ растущей неприязни между Пригожиным и главой Минобороны России.
Решение спецслужб является явным признаком внутренней напряженности, вызванной войной на Украине, которая является результатом борьбы России за адекватное снабжение своих войск.
Один офицер сказал, что это был знак того, что война пойдет плохо как для Вагнера, так и для регулярной армии.
Отчеты разведки, опубликованные как часть утечек в Discord, и Mr. На нем показано, как США перехватывали сообщения между высокопоставленными российскими военачальниками, которые обсуждали, как реагировать на неоднократные требования Пригожина.
В интервью перед нынешним кризисом американские официальные лица говорили, что не только войска Вагнера столкнулись с нехваткой снабжения, но и вся русская армия. Эти проблемы преследовали российские военные в течение нескольких месяцев, но официальные лица США заявили, что они стали более очевидными с началом украинского контрнаступления в начале этой недели.
Помимо публичной критики, Г. Путин, возможно, дал г-ну Пригожину ложную надежду. Во время боев за город Пакмут господин Вагнер направил на усиление войск регулярные русские части. Правительство США подсчитало, что это мог быть приказ Путина.
После захвата Пакмута Минобороны России приняло меры по снижению авторитета Вагнера. Россия заставила всех добровольцев в свои силы подписать контракты с Минобороны. Этот шаг отрезал Вагнера от вербовки и возвращения наемников на поле боя в Украине, сказал г-н К. Татьяна Становая, старший научный сотрудник Фонда Карнеги за международный мир, сказала, что Пригожин должен подчинить свои силы Министерству обороны.
Мистер. Передав силы Вагнера под контроль Шойгу, г. Г-жа Становая сказала, что для Пригожина об этом «не может быть и речи».
Мистер с армией. Многие противоречия Пригожина высказывались публично. Мистер. Он использовал интервью и сообщения в Telegram, чтобы обругать Шойгу и генерала Герасимова, назвав их некомпетентными и г-ном Шойгу. Он также обвинил Путина в том, что он ввел его в заблуждение.
Мистер. Официальные лица США признали, что в публичных жалобах Пригожина был элемент драмы.
Однако официальные лица США заявили, что М. Публичные заявления Пригожина г. Они пришли к выводу, что не контролируются Путиным. По словам официальных лиц, его ссора с министерством обороны в начале этого года была настоящей, а не политической драмой, вызванной тяжелыми потерями России в Багмуте.
Мистер. Критика Пригожина выходит за рамки спора о необходимых материалах. Он обвинил военное руководство в коррумпированности и некомпетентности. Со своей стороны, некоторые армейские начальники говорили, что г. Ранее в этом году официальные лица США заявили, что завидуют его влиянию на Путина.
Но в последние дни г. Представители разведки получили ранние предупреждения о том, что Пригожин может принять меры.
Мистер. Спецслужбы не знали, каковы будут результаты действий Пригожина, но они сразу же были обеспокоены тем, как это может повлиять на контроль России над ядерными вооружениями, заявили официальные лица. Президент Байден, выступая в октябре, сказал г-ну Путин говорил об опасностях, которые он может представлять, если почувствует себя загнанным в угол, и г-н
Мистер. После действий Пригожина в пятницу официальные лица США были заперты, не говоря публично ни о его намерениях, ни о том, что им известно о событиях на местах. Поскольку события развивались стремительно, Г. Мистер. Чиновники были осторожны и потому, что не хотели возлагать вину на Путина. Но многие чиновники г.
На президентских выборах 2016 года Дональд Дж. Мистер Трамп за попытку повлиять на него. Пригожину предъявили обвинение в США.
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