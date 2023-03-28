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В «Тетрисе» есть свои моменты, но, как правило, это случайно выбранная гонка для защиты прав на игру.

29 марта, 2023
Apollinariya Soloveva

Тэрон Эгертон в роли Хенка Роджерса и Никита Ефремов в роли создателя «Тетриса» Алексея Пажитинова в кадре из фильма «Тетрис» (любезно предоставлено Apple TV+)

Тетрис — простая и по-своему очень красивая видеоигра.

Люди во всем мире знают это, так как русская головоломка, требующая все более быстрой расстановки кусочков разной формы из четырех блоков, падающих с верхней части экрана, разошлась миллионными тиражами за несколько десятилетий.

Новый фильм «тетрис» — приземлившийся на Apple TV+ на этой неделе после своего мартовского дебюта на кинофестивале SXSW — по контрасту, сложный и запутанный.

Наполненный фэнтезийными повествованиями, призванными оживить действие, фильм «Тетрис» рассказывает реальную историю. Яростная битва за права на продажу игры в разных странах и на разных типах платформ, возможно, самой важной из которых являются портативные игровые системы.

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