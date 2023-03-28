В «Тетрисе» есть свои моменты, но, как правило, это случайно выбранная гонка для защиты прав на игру.

Тэрон Эгертон в роли Хенка Роджерса и Никита Ефремов в роли создателя «Тетриса» Алексея Пажитинова в кадре из фильма «Тетрис» (любезно предоставлено Apple TV+)

Тетрис — простая и по-своему очень красивая видеоигра.

Люди во всем мире знают это, так как русская головоломка, требующая все более быстрой расстановки кусочков разной формы из четырех блоков, падающих с верхней части экрана, разошлась миллионными тиражами за несколько десятилетий.

Новый фильм «тетрис» — приземлившийся на Apple TV+ на этой неделе после своего мартовского дебюта на кинофестивале SXSW — по контрасту, сложный и запутанный.

Наполненный фэнтезийными повествованиями, призванными оживить действие, фильм «Тетрис» рассказывает реальную историю. Яростная битва за права на продажу игры в разных странах и на разных типах платформ, возможно, самой важной из которых являются портативные игровые системы.

Режиссер Джон С. Берд и автор сценария Ноа Пинк. Тэрон Эгертон играет Хенка Роджерса, борющегося разработчика видеоигр, который встречает «Тетрис» на выставке потребительской электроники в Лас-Вегасе в 1980-х годах.

В фильме Хенк, родившийся в Америке и Нидерландах, мгновенно увлекается игрой и уверен, что защита его прав даже на одном из ключевых рынков — в Японии — будет иметь большое значение для жизни, которую он делит со своей женой Акеми. (Аян Нагабути) и их дочь Майя (Канун Наруми) в Токио.

По ходу фильма эта цель оказывается очень трудной, поскольку Хенк работает над тем, чтобы бросить вызов конкурентам, таким как британская компания-разработчик программного обеспечения Mirrorsoft, которую возглавляют отец и сын вместе с Робертом (Роджер Аллам) и Кевином «Позвони мне» мистером Уилсоном. Максвелл» Максвелл — и Роберт Стайн, британский газетный магнат, который работал над тем, чтобы получить эти права для продажи Mirrorsoft.

Затем есть вымышленный Валентин Трифонов (Игорь Грабузов), агент КГБ, ведущий свою собственную игру, чья цель — нажиться на крупной сделке, поскольку он считает, что Советский Союз находится в фазе конца жизни.

Единственный человек в коммунистической стране, не желающий получать прибыль от будущих продаж «Тетриса», — это человек, разработавший его в свободное время, Алексей Пажитнов (Никита Ефремов). Это сильно расстраивает Хенка, который подружился с Алексеем в поездке, чтобы попытаться заключить сделку с российским агентством ELORG, и пытается убедить его, что он преступник из-за того, что не получает прибыль от своего творения.

Поначалу возникает путаница в отношении того, кому принадлежат права на «Тетрис» на компьютерах, игровых приставках и игровых автоматах. Тем не менее, появление Nintendo Game Boy — революционного портативного устройства, которое, как справедливо считают Хенк и другие, станет чрезвычайно популярным способом для самых разных возрастов испытать «Тетрис», где бы они ни находились в данный момент, — действительно встряхивает ситуацию.

По общему признанию, этот грязный фильм, вероятно, в какой-то мере был придуман Пинк, которая, как и Эгертон, с любовью вспоминает, как в детстве получила Game Boy. Тем не менее, сценарий Пинка — автора серии антологий National Geographic «Гений», дебютировавшей в художественном фильме, — может разочаровать. Даже когда главные герои не понимают, кому что принадлежит, нам должно быть легче вести счет в доме.

Кроме того, у «Тетриса» есть проблемы с тональностью, а Бэрд («Стэн и Олли») попадает в не очень приятное место, где фильм не является ни комедийным, ни достаточно драматичным. Тем не менее, он вызывает момент триумфа, вызывающий улыбку, в конце «Тетриса», который установлен на версию песни «Holding on the Champ».

Это подводит нас к успешному использованию в фильме ностальгии по 1980-м годам, включая изображение Советского Союза, каким мы представляли себе Соединенные Штаты. … там не круто. (Отчасти из-за пандемии фильм был снят в Шотландии, а не в России, но многие зрители, вероятно, никогда не догадаются об этом.)

Перед камерой Эгертон — звезда первых двух фильмов «Kingsman» и биографического фильма об Элтоне Джоне «Rocketman», который совсем недавно был в центре солидной серии Apple «Black Bird» — так же хорош, как и Хенк. Конечно, мы болеем за этого персонажа, но Эджертону и фильму в целом удается только заставить нас эмоционально вложиться в него, даже несмотря на то, что он может многое потерять в своей игре в игре.

Многие из вовлеченных людей сравнили фильм с версией времен холодной войны «Социальная сеть» или «Большая сделка на понижение», и хотя эти сравнения могут быть в некоторой степени очевидными, они не стоят плечом к плечу с этими фильмами. Описанный как «триллер эпохи холодной войны на стероидах», ну, мы не имеем дело с частью «холодной войны».

Отдавая должное очень интересной истории, «Тетрис» — это смутно занимательный способ провести несколько часов.

Но вы получите больше удовольствия от игры.

«тетрис»

где: + Эппл ТВ.

когда: 31 марта.

классификация: R для языка.

продолжительность шоу: 1 час 58 минут.

Звезды (из четырех): 2.