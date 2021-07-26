В Торонто появится первая русская чайная, которая поспорит с Нью-Йорком

Первая русская чайная в Торонто откроется в Йорквилле в 2021 году.

Московская чайная переезжает на Йорквилл, 161. Это второе в своем роде место в Канаде, с оригинальной московской чайной комнатой на рынке Byward в Оттаве.

Оригинальная Чайная комната уже давно принимает самых разных высокопоставленных гостей, включая федеральных министров, мэров и магнатов индустрии развлечений. Новое место в Йорквилле, вероятно, привлечет подобных клиентов.

Московская чайная комната в Торонто заполнит пробел на рынке, оставленный предыдущими посетителями этого места, компанией Sorrell & Co., которая предлагала безаллергенный чайный сервиз и закрыла свои двери в 2018 году. С тех пор заведение пустует.

Чайная в Оттаве в русском стиле предлагает расширенное меню закусок, морепродуктов, шампанского и многого другого, в том числе свежих устриц, жареных ребрышек и Moscow Special: блюдо из морепродуктов за 90 долларов, включая атлантического лобстера, коктейль из креветок, смешанное сашими и блюдо из лосося. Торонто, вероятно, предложит аналогичный набор.

The Toronto Tea Room идет по стопам знаменитой Русской Чайной в Нью-Йорке. Ресторан существует уже более 90 лет и является всемирно известным заведением в городе, известном своим роскошным декором и изысканной кухней.

Представитель Moscow Tea Room не смог подтвердить дату открытия, но они планируют оставить свой след в элитной столовой Торонто где-то в этом году.