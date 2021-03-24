В то время как Европа угрожает ограничить экспорт вакцин в Великобританию и другие страны, раскол увеличился после Brexit.

Ожидается, что ограничения будут действовать не менее шести недель, ограничения могут оказать особенно сильное влияние на Великобританию, которая на данный момент получила более 10 миллионов доз с заводов в Европейском союзе – больше, чем в любом другом месте за пределами Европейского Союза. – но который уже экспортирован. Никакие прививки в блок не возвращаются. В Британии теперь одна из Европы Самые низкие показатели для повседневной ситуации На человека и частично вакцинировано более 40 процентов населения, по сравнению с 9 процентами в Германии и Франции.

Европейский Союз, отставший от Великобритании и США в кампании вакцинации, стал свидетелем растущего гнева со стороны своих собственных граждан и возрождения вируса, что привело к новым запретам. Официальные лица обвиняют британско-шведского производителя вакцин AstraZeneca в невыполнении своих производственных планов.

Путь выхода из пандемии также рассматривается как критическое испытание для пост-Брексита Европейского союза, противопоставляя социальный подход блока из 27 стран прежней модели одного члена.

Уход Великобритании означал, что она могла вести переговоры о собственных сделках по вакцинам, не беспокоясь об одиночестве или справедливости. Он не потратил столько времени, сколько Европейский Союз согласовывает цены или решает вопросы ответственности.

Официальные лица ЕС защищают свой подход, заявляя, что он гарантирует, что государства-члены не будут конкурировать друг с другом и что беднейшие страны блока не останутся позади.

Официальные лица также указали на обязательство блока предоставлять другим странам дозы, произведенные на его территории, в то время как Великобритания и США этого не сделали. Хотя более чем 64 миллиона доз Распространяется в странах-членах Европейского Союза и ассоциированных странах как минимум к середине этого месяца 41 миллион Вывозятся за пределы Европейского Союза. READ Новый премьер-министр Италии: Марио Драги, бывший президент Европейского центрального банка, может получить одобрение

«Но открытые дороги должны идти в обоих направлениях», – заявил президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Цитировать По его словам, в распространенном в среду заявлении.

Представитель британского правительства в ответе в среду заявил, что «мы все боремся с одной и той же эпидемией» и что Великобритания «продолжит работать с нашими европейскими партнерами».

Европейское предложение о введении новых ограничений на экспорт поступило через две недели. Президент Европейского Совета Шарль Мишель Великобритания и США выделили «полный запрет на экспорт вакцин или компонентов вакцин, произведенных на их территории».

С тех пор администрация Байдена объявила Ее намерение отправить Некоторые дозы вакцины AstraZeneca, еще не утвержденные для использования в США, предназначены для Мексики и Канады.

Между тем переговоры ЕС с Великобританией зашли в тупик, и на этой неделе обе стороны настаивают на своей правоте. Хотя они неделями обвиняли друг друга в вакцинационном национализме, в последнее время напряженность была связана с доступом к дозам, производимым на заводе AstraZeneca в Нидерландах. оба из них спорить Они должны получить приоритетный доступ.

Европейские лидеры должны встретиться по умолчанию в четверг, чтобы обсудить дополнительные меры на саммите, в котором примет участие президент Байден.

Пока что, согласно правилам, принятым в январе, члены Евросоюза могут отклонить заявки на экспорт вакцины только в том случае, если они сочтут, что компания нарушает свои договорные обязательства. Этот пункт был активирован один раз Италией, чтобы остановить экспорт. 250 000 доз AstraZeneca в Австралию.

Дополнительная проверка со стороны итальянских официальных лиц привела к тому, что в среду были заданы вопросы о 29 миллионах доз на заводе по окончательной обработке за пределами Рима. READ Выбор Байденом иранского посланника возродил ожесточенные дебаты по поводу ядерной сделки

AstraZeneca сообщила, что 13 миллионов доз предназначены для стран с низким уровнем дохода в рамках партнерства COVAX, а 16 миллионов будут распределены в Европейский Союз в конце этого месяца и в следующем периоде.

«Неверно называть это акциями», – говорится в заявлении компании. «Процесс производства вакцин очень сложен и требует много времени. В частности, вам нужно ждать доз вакцины для проверки качества после заполнения флаконов».

Ожидается, что опасения, что более широкие экспортные ограничения ЕС могут также повлиять на международные поставки в Европейский Союз, станут одним из пунктов обсуждения на саммите в четверг.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила во вторник, что не поддерживает полный запрет на экспорт, сославшись на риск нарушения международных цепочек поставок в результате.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес, выступая по британскому телевидению в минувшие выходные, сказал, что Европейский Союз столкнется с ‘Ущерб репутации’ Если он пойдет дальше с экспортными ограничениями.

“Это будет иметь неприятные последствия”, – сказал Уоллес. Он сказал BBC. Попытки «построить вокруг этого стены только навредят как гражданам Европейского Союза, так и Соединенного Королевства».

После нескольких дней жарких дискуссий между европейскими официальными лицами и Соединенным Королевством премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на этой неделе попытался снизить напряженность. Когда на пресс-конференции, состоявшейся вечером во вторник, его спросили, примет ли Великобритания участие в поставках вакцин с завода в Нидерландах, Джонсон ответил примирительным тоном.

«Мы все боремся с одной и той же эпидемией … и вакцины – это международная операция», – сказал Джонсон. Он сказал, что Великобритания «не верит в введение запрета на какие-либо вакцины или материалы для вакцины», добавив, что его «воодушевили» аналогичные настроения на континенте. READ Иран отвергает переговоры о ядерной сделке с США, предложенные Европой

Позже вечером, как сообщалось, Джонсон сказал консервативным законодателям, что за успешным запуском вакцины в Великобритании стояли «капитализм» и «жадность».

«Причина нашего успеха с вакциной – это капитализм и жадность, друзья мои», – цитирует Джонсона газета Sun. Он говорил о Zoom для группы консервативных законодателей.

Неназванные правительственные источники сообщили различным британским СМИ, что комментарии были необычными и не касались споров с Брюсселем по поводу поставок вакцин. The Sun сообщила, что Джонсон сказал законодателям во время телеконференции Zoom: «Мне очень жаль это говорить» и «Я забыл, что сказал это».