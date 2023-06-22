В то время как исчезновение ошеломляет некоторых, многие говорят, что их внимание сосредоточено на других бедствиях.

ИСЛАМАБАД, Пакистан (AP) — Поиск подводной лодки Исчезнувший во время сопровождения богатых туристов, чтобы посмотреть на обломки «Титаника», он очаровал многих своими мрачными кинематографическими элементами — тикающими часами, пассажирами, у которых заканчивается кислород, и, конечно же, самим культовым океанским лайнером, который по-прежнему очаровывает зрителей более века. после его затопления.

В Пакистане, где двое пассажиров высадились, люди молились в социальных сетях, а газеты широко освещали это. Но это излияние не было шоком и горем по поводу лодки с сотнями мигрантов, которая недавно затонула у берегов Греции. Многие из них также из Южной Азии.

Эта история также нашла отклик в других странах, которые покинули мигранты, многие из них на Ближнем Востоке.

В других частях мира исчезновение филиала попало в новости и вызвало бурное обсуждение в социальных сетях. В США он ведет новостные интернет-сайты и обсуждает утренние шоу. В Великобритании эта история широко освещалась на первых полосах газет в среду, и даже король Карл III был в курсе ситуации, поскольку один из находившихся на борту был давним сторонником двух основанных им благотворительных организаций.

В этой истории есть отголоски других попыток спасения, ошеломивших публику: 12 юных тайских футболистов и их тренер попали в беду из-за подъема воды в пещере. Они исследовали. Тридцать три чилийских горняка, В ловушке под землей на 69 дней . Двадцать три российских моряка заперты в каюте После взрывов на их подводной лодке Курск. В самый последний момент были спасены футболисты и шахтеры; Моряков не было.

Но они также отличались одним ключевым моментом, который может объяснить, почему они не получили такого же внимания во всем мире — это богатые авантюристы. тех, кто решил отправиться в опасное путешествие, а не детей, которые играют, или людей, которые выполняют свою работу.

Мухаммад Афзал, житель деревни на окраине столицы Пакистана Исламабада, сказал, что ему жаль бизнесмена Шахзаду Дауда, который был на корабле со своим сыном Сулейманом, но добавил: «Я не знаю, почему богатые люди делают такие вещи. потратить много денег только для того, чтобы увидеть крушение Титаника?»

Богатство пассажиров подводной лодки также контрастировало с отчаянием, которое заставило сотни мигрантов покинуть свои дома и попытаться добраться до Италии на лодке на прошлой неделе. Около 100 человек были спасены, но более 500 до сих пор числятся пропавшими без вести, в том числе неизвестное количество пакистанцев, после одного из самых страшных кораблекрушений мигрантов в Средиземном море.

В то время как Афзал сказал, что молится за безопасное возвращение Дома Дауда, он также оплакивал семьи иммигрантов, чьи родители, вероятно, занимали и продавали драгоценности, буйволов и коров, чтобы отправить своих детей в Европу, чтобы они могли найти лучшую работу. .

Глядя на небо, он сказал: «Пусть Бог защитит их, и наши молитвы тоже за них».

Хотя эта история широко освещалась в пакистанских СМИ, она не вызвала такого резонанса, как кораблекрушение.

Разговоры о судьбе мигрантов часто можно услышать на улицах, когда люди молятся за тех, кто находится на борту, и осыпают оскорблениями контрабандистов, отнявших у каждого из них тысячи долларов. Тем временем пакистанское правительство регулярно делало заявления, заверяющие, что семьям жертв будет оказана помощь, но ничего не делало по поводу подводной лодки.

Во многих странах Ближнего Востока меньше заботятся о судьбе жителей субрегиона. Немногие средства массовой информации в странах Персидского залива и Иране попали в заголовки новостей о пропавшей подводной лодке в среду, и большинство из них подхватили сообщения иностранных СМИ.

«Аль-Джазира» «Аль-Арабия» выпустила дневную передачу о последних израильско-палестинских столкновениях. В то время как его главный соперник «Аль-Арабия» руководил боевыми действиями в Судане. .

В Старом городе Иерусалима ни один из 10 палестинцев, опрошенных Associated Press, не слышал об исчезновении подводной лодки, хотя трое из них сначала думали, что их спрашивали о корабле с мигрантами.

Мунир Сайедж, ювелир, сказал, что отсутствие интереса отражает проблемы с глубиной, близкой к дому.

«Это хороший вопрос, который можно задать людям, отдыхающим на пляже в Италии, но не здесь», — сказал он. Пять человек могут умереть? Здесь, в Дженине, погибло пять человек, а здесь постоянно убивают людей. Каждый здесь думает о своей жизни, о своих проблемах и борьбе».

Надин Хашен, ливанский юрист и исследователь в области прав человека, резко выразилась: количество внимания и ресурсов, выделенных на исследования подводных лодок, по сравнению с тем, что было потрачено на трагедию с греческой лодкой, «посылает сигнал… что наша жизнь относительно дешева».

В Греции история с кораблекрушением иммигрантов, что может быть причиной этого Продолжающаяся поисково-спасательная операция в течение нескольких дней доминировала в новостях.

К среде, когда надежда найти больше выживших резко уменьшилась, события в области поиска пропавшей подводной лодки начали заменять ее в верхней части сводок новостей.

В этой истории люди все еще ждали, есть ли надежда.

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Рубинский сообщил из Лондона. Авторы Associated Press Даника Кирка в Лондоне, Сами Магди в Каире, Елена Бекаторос в Афинах и Эбби Сьюэлл в Бейруте внесли свой вклад в этот отчет.