Неудачи были очевидны путешественникам по всей стране. Утром в канун Рождества коврики, одеяла и подушки стояли на полу в аэропорту городов-побратимов, где люди были вынуждены спать накануне вечером.

Кэтрин Лейн, специалист по продажам из Watersound, Флорида, сказала, что в пятницу она потратила более двух часов, пытаясь перебронировать рейс для своего сына, который узнал, что его рейс был отменен в тот же день, когда он пытался зарегистрироваться в приложении Delta. .

Г-жа Линн сказала, что она рада, что смогла забронировать новый рейс для своего сына в пятницу вечером, но что ей придется ехать в другой аэропорт, чтобы забрать его, и, возможно, она пропустит рождественский ужин.

В конце очереди на перебронирование рейса Сезар Зерато из Элизабет, штат Нью-Джерси, издал долгий мучительный стон, который привлек внимание нескольких пассажиров впереди него в очереди в международный аэропорт Кеннеди в Куинсе, штат Нью-Йорк.

52-летний г-н Зерато должен был быть в Боготе, Колумбия, со своей семьей на Рождество. Вместо этого он был пойман на ринге аэропорта. В среду его рейс в Боготу из Форт-Лодердейла, штат Флорида, был отменен, и он вылетел обратно на северо-восток, чтобы вылететь в Боготу из Джона Кеннеди, за исключением того, что теперь этот рейс также был отменен.

Пыталась перебронировать билет на обычный рейс рождественским утром.

Г-н Зерато, который по состоянию на пятницу все еще носит джинсы и футболку со «Звездными войнами», в которой он был со среды, описал поездку как «все время, в полоски, в полоски».

Он вернулся в Нью-Йорк, но без багажа. Он боялся, что с его чемоданами удалось сделать то, чего он не умел: вылететь на самолете из страны.

Маленький Шон И Мадлен Нго И Николас Богл Берроуз Участвуйте в составлении отчетов.