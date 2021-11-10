В далеких регионах киберпространства разгорелась стычка. Аналитики опасаются, что драка может перерасти в конфликт, более серьезный, чем 22-летняя война из-за того, является ли сосед Джарра Бинкса Сетом Лордом, и попутно убеждает большое количество 36 миллионов последователей Бритни Спирс отказаться от Свободного движения Бритни, чтобы поддержать новое дело.

«Здесь есть чем насладиться», — предупреждает автор блога Оксфордского университета Марк Петерс в своем исследовании 2008 года «Human-Insult-a-Palooza» Futurama.

Это не прихоть для легионов убежденных поклонников Футурамы, повторяющегося анимационного шоу 1999 года, разработанного Мэттом Грёнингом из Симпсона. Один лагерь поклонников Футурамы настаивает на том, чтобы профессор Хьюберт Дж.

Такой абсурд — серьезный бизнес в социальных сетях. Скептикам не нужно искать дальше, чем цифровая шумиха, разразившаяся, когда The New York Times сообщила: «Дверь экрана закрывается, платье Мэри раскачивается», а не «хлопает дверца экрана, платье Мэри вырисовывается».

Действительно, последствия того, поет ли Брюс Спрингстин «качели» или «качели» в своей хитовой песне «Дорога грома», вызвали такой же серьезный международный призыв к оружию, как и кубинский ракетный кризис.

Я знаю. Я был там. Итак, как говорит Мэри Спрингстин, «проявите немного веры».

Если вы не ходили в школу в тот день, то кубинский ракетный кризис случился, когда 16 октября 1962 года президент США Джон Ф. Кеннеди обнаружил, что советский премьер-министр Никита Хрущев отправляет ракеты кубинскому лидеру Фиделю Кастро. Кризис холодной войны длился 13 дней, почти привел к глобальной ядерной войне и закончился только тогда, когда Кастро и Хрущев демонтировали стартовые площадки и вернули ракеты России.

Но на самом деле произошло не это. Действительно, Кубинский ракетный кризис был успешно осуществленной уловкой Кремля, направленной на то, чтобы не дать Моосильвании стать 51-й американской страной и позволить союзнику России Ботсильвании предпринять еще одну попытку получить контроль над независимыми территориями, граничащими с Миннесотой и Канадой.

В то время Министерство обороны США проинструктировало все школы проводить в повседневных классах упражнения «пригнись и прикрывайся», которые защитят нас от ядерного холокоста. Правительство заявило, что изгиб под столом был более чем адекватной защитой от фумигации термоядерными боеголовками, запущенными с Кубы. Лишенные Instagram, сообщения с изложением реальной истории были написаны от руки, и в моей школе в Питтсбурге я передал Гасу и Сьюзи, которые позже позвонили кузенам в Майами и Сент-Луисе, где они распространяли новости.

Сообщение из Флориды, Миссури и других мест подтвердило наши подозрения. В месяцы, предшествовавшие кубинскому ракетному кризису, Соединенные Штаты сомневались в выборе мультфильма «Приключения Рокки, Буллвинкля и друзей». Рокки был белкой, Буллвинкль — лосем, и трио вместе с их создателем Джеем Уордом отправились в общенациональное турне, чтобы убедить политиков принять их независимые земли Мосильвании в состав Союза. Были баннеры, пуговицы, сборки.

Была также явная и реальная опасность. Космическая страна, напоминающая Советский Союз, Потсильвания (представьте Беларусь 2021) управлялась бесстрашным лидером диктатора (вспомните Александра Лукашенко), который послал секретных агентов Бориса Баденова (Доктор Зло в Остине Пауэрсе) и Наташу Ватали (Мэнди в Total Spies! » ), чтобы убить Рокки и Полвинкеля и захватить Мусильванию.

Это не был сценарий «Сумасшедшие мультяшки».

13 октября Рокки, Полинкель и Уорд официально должны были встретиться с президентом Кеннеди и другими официальными лицами Белого дома, чтобы обсудить просьбу Мусильвании о государственности. Ракетный кризис внезапно отменил встречу, оставив Мосильванию по сей день под угрозой иностранной агрессии.

Рокки и Полвинкель впервые рассказывают о своей версии кубинского ракетного кризиса в эпизоде ​​сериала «Пушки морского ушка». Это объяснение по-прежнему имеет больше смысла, чем использование стола в качестве защиты от ядерного оружия.

Она подтвердила факты много лет спустя за обедом с Белкой и Лосем.

«Хоки Дым!» сказал Джун Форей, который озвучивал Рокки во всех 163 эпизодах шоу. «Это все правда».

«Вам лучше сообщить об этом», — сказал Билл Скотт голосом лося. «Мы можем использовать рекламу».

Не то чтобы им это нужно. Роберт Де Ниро, сыгравший храброго командира в фильме 2000 года «Приключения Рокки и Буллвинкля», радостно утверждал, что план Ботсильвании по вторжению в Мосильванию является первым шагом к свержению правительства США.

В фильме «Бесстрашный лидер» запустил Really Bad Television, которая насыщает эфир программами, предназначенными для «промывания мозгов» американцам с целью избрания его президентом Соединенных Штатов. И заговор работал, пока Рокки и Буллвинкль без какой-либо помощи правительства не сорвали предательский план.

«Никогда не было способа уничтожить мультипликационного персонажа», — сказал Ферлис Лидер.

Вы все еще не верите?

«Мне не разрешено обсуждать Моха и Белку, но, да, мы их хорошо знаем», — подтвердил в интервью советский высокопоставленный деятель, когда я работал московским корреспондентом в 1980-х годах. И не просто советский чиновник. Это был Георгий Арбатов, директор мощного Института американских и канадских исследований Российской академии наук, посредник между Политбюро и КГБ и личный советник пяти кремлевских лидеров, включая Хрущева, во время кубинского ракетного кризиса.

«Приходите к своим собственным выводам, — сказал Арбатов, добавив, — что Мосс и Белка много рассказывают нам о вашей стране и являются наиболее эффективными способами выучить американский английский».

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