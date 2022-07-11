В уведомлении Steam об Assassin’s Creed Liberation HD говорится, что с сентября игра станет «недоступной».

Обновление 17:45 в Великобритании: Ubisoft заявила, что владельцы Assassin’s Creed Liberation HD по-прежнему смогут играть и повторно загружать игру после того, как ее серверы отключились 1 сентября.

Новое заявление, переданное Eurogamer сегодня вечером, кажется, противоречит сообщению, которое появилось сегодня на странице игры в магазине. Теперь это изменится.

Кредо Убийцы Освобождение HD.

Вот заявление Ubisoft полностью:

«Как упоминалось в нашей статье поддержки, предстоящее закрытие затронет только DLC и онлайн-функции. Существующие владельцы этих игр по-прежнему смогут получить к ним доступ, играть или повторно загружать их. Наши команды работают с нашими партнерами над обновлением этого информацию по всем витринам, а также оценивают все варианты для игроков, которые будут затронуты, когда эти игровые онлайн-сервисы будут закрыты 1 сентября 2022 года.

«Наша цель всегда заключалась в том, чтобы сделать все возможное, чтобы эти старые игры оставались доступными в наилучших возможных условиях для игроков, и мы работаем над этим».

Оригинальная история 10:15 утра, Великобритания:Ubisoft предупредила, что Assassin’s Creed Liberation HD «не будет доступна» с 1 сентября.

Игра больше не доступна для покупки «по требованию издателя», предупреждение об игре Steam .страница Состояния.

Тихий охотник 5который является симулятором боя подводной лодки от Ubisoft, также имеет такие же предупреждающие сообщения.

Это странно, Принц Персии, забытая пустыня У него есть аналогичное уведомление, хотя оно только для игры Deluxe Edition и DLC.

Решение Ubisoft сделать этот выбор игр и загружаемого контента недоступным было сделано после предыдущего объявления. Ubisoft закрывает множество онлайн-сервисов для старых игр.

Эта реклама стала плохой новостью для фанатов — и на самом деле для одной студии разработки Ubisoft. С тех пор создатель Anno 2070 Ubisoft Mainz заявил, что пытается исправить свою игру. Так и осталась возможность играть после выключения его серверов.

Еще одна игра от Ubisoft станет недоступной после 1 сентября любители космоса, который является одним из адресов, чьи серверы были отключены в Интернете. Как онлайн-игра, это, по крайней мере, имеет смысл.

А как же Assassin’s Creed Liberation HD? Eurogamer связался с Ubisoft для получения комментариев и получил следующее заявление относительно предыдущего объявления издателя об отключении серверов.

«Мы не принимаем решения о простом отказе от устаревших игровых сервисов Ubisoft, и в настоящее время наши команды оценивают все варианты для игроков, которые пострадают, когда эти онлайн-игровые сервисы будут закрыты 1 сентября 2022 года», — сказал нам представитель Ubisoft.

«Мы также работаем с нашими партнерами над обновлением этой информации во всех магазинах, чтобы игроки были полностью проинформированы об удалении онлайн-сервисов в момент покупки, а также через нашу статью поддержки, где мы поделились новостями».

Мы надеемся услышать больше конкретно об Liberation HD и сообщим, когда это произойдет.