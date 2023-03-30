В удар по России Турция официально одобрила членство Финляндии в НАТО

- Голосование последовало за месяцами тупика, когда Турция потребовала некоторых уступок от Финляндии и соседней Швеции.
- Анкара еще не признала заявку Швеции на членство, в то время как Венгрия одобрила вступление Финляндии, но не Швеции.
- Членство Финляндии в альянсе добавит к границе с Россией 830 миль новой территории НАТО.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (справа) и президент Финляндии Саули Ниинистё (слева) проводят совместную пресс-конференцию после встречи в президентском комплексе в Анкаре, 17 марта 2023 года.
Адем Олден | Афп | Хорошие картинки
Парламент Турции в четверг единогласно проголосовал за официальное признание членства Финляндии в НАТО, что стало историческим шагом для традиционно неприсоединившейся скандинавской страны, которая имеет общую границу с Россией протяженностью 830 миль.
Голосование последовало за месячной сагой, в ходе которой Турция добивалась некоторых уступок от Финляндии и соседней Швеции, которая в мае 2022 года подала заявку на вступление в НАТО после вторжения России в Украину. Вступление в НАТО требует единодушного согласия всех государств-членов. Голосование Анкары поздно вечером в четверг ознаменовало устранение последнего препятствия в процессе вступления Финляндии.
Турция и Венгрия стояли на пути 74-летнего союза, который не позволил странам Северной Европы присоединиться к нему. Анкара еще не признала заявку Швеции на членство, а Венгрия, премьер-министр которой Виктор Орбан дружит с президентом России Владимиром Путиным, одобрила вступление Финляндии, но не Швеции.
Турция присоединилась к НАТО в 1952 году и имеет вторую по величине армию в альянсе после США.
С 2022 года НАТО расширилась, включив в себя все три бывших советских государства и все страны бывшего Варшавского договора.
Брайан Бач | CNBC
Враждебность Турции по отношению к Швеции сосредоточена главным образом на поддержке Швецией курдских группировок, связанных с анкарскими террористами или ополченцами, а также на эмбарго на поставки оружия, которое Швеция и Финляндия, наряду с другими странами ЕС, налагают на Турцию за нападения на курдских ополченцев в Сирии. .
В январе Финляндия отменила почти трехлетнее эмбарго на поставку оружия Турции в рамках усилий по улучшению отношений между двумя странами. Но отношения между Стокгольмом и Анкарой остаются туманными.
«Турция подтверждает, что мы сделали то, что обещали сделать, но они хотят того, чего мы не можем или не хотим дать», — заявил премьер-министр Швеции Ульф Кристерсон в начале января. Тем не менее, он выразил надежду, что Турция одобрит заявку его страны в НАТО.
И Швеция, и Финляндия занимают неприсоединившиеся позиции на протяжении более семи десятилетий с момента образования НАТО, опасаясь провоцировать Москву, которая часто описывает альянс как экзистенциальную угрозу. Но страны, участвующие в миссиях и учениях НАТО, являются официальными партнерами НАТО с 1994 года.
Президент России Владимир Путин и официальные лица Кремля предупредили о «последствиях» вступления двух северных стран в альянс, хотя и не уточнили, какими они могут быть.
В начале 2022 года Путин сослался на желание Украины вступить в НАТО как на прецедент своего решения о вторжении в страну, посчитав неприемлемой экспансию организации в пределы России.
По иронии судьбы, его вторжение в Украину побудило Финляндию и Швецию подать заявку на вступление в альянс, причем предстоящее членство первой страны должно было добавить новую зону НАТО протяженностью 830 миль вдоль границы с Россией.
В октябре 2021 года, за несколько месяцев до полномасштабного вторжения России в Украину, местные опросы общественного мнения показали, что финская общественность поддерживает присоединение к альянсу на уровне 24%. К ноябрю 2022 года он вырос до 78%.
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