В удар по России Турция официально одобрила членство Финляндии в НАТО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (справа) и президент Финляндии Саули Ниинистё (слева) проводят совместную пресс-конференцию после встречи в президентском комплексе в Анкаре, 17 марта 2023 года.

Парламент Турции в четверг единогласно проголосовал за официальное признание членства Финляндии в НАТО, что стало историческим шагом для традиционно неприсоединившейся скандинавской страны, которая имеет общую границу с Россией протяженностью 830 миль.

Голосование последовало за месячной сагой, в ходе которой Турция добивалась некоторых уступок от Финляндии и соседней Швеции, которая в мае 2022 года подала заявку на вступление в НАТО после вторжения России в Украину. Вступление в НАТО требует единодушного согласия всех государств-членов. Голосование Анкары поздно вечером в четверг ознаменовало устранение последнего препятствия в процессе вступления Финляндии.

Турция и Венгрия стояли на пути 74-летнего союза, который не позволил странам Северной Европы присоединиться к нему. Анкара еще не признала заявку Швеции на членство, а Венгрия, премьер-министр которой Виктор Орбан дружит с президентом России Владимиром Путиным, одобрила вступление Финляндии, но не Швеции.

Турция присоединилась к НАТО в 1952 году и имеет вторую по величине армию в альянсе после США.