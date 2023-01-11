В Украине бушует война; Россия перетряхивает свою армию

КИЕВ, Украина (AP) — Судьба разрушенного соледобывающего города на востоке Украины, одного из самых кровопролитных сражений российского вторжения, висела на волоске в среду, в то время как украинский протест без флага и другие вызовы побудили Москву встряхнуть свои вооруженные силы снова лидерство. .

Российские силы использовали самолеты, минометы и ракеты для беспощадного обстрела Солидар.

Падение Соледара вряд ли станет поворотным моментом в войне, длящейся почти 11 месяцев, но стало бы подарком Кремлю, который в последние месяцы не получал хороших новостей с полей сражений. Это дало бы русским войскам стимул для завоевания других территорий. Например, контролируемая Украиной Донецкая область, а также близлежащий стратегический город Бахмут.

Донецк и соседняя Луганская область, которые вместе составляют Донбасс на границе с Россией, считаются главными региональными целями Москвы во время ее вторжения в Украину, но боевые действия в значительной степени зашли в тупик.

Явно признавая неудачи на поле боя, министерство обороны России объявило об увольнении главы российских войск в Украине через три месяца после его назначения. Высшее военное начальство России — генерал Генштаба Сухопутных войск Валерий Герасимов — понижен в звании до заместителя генерала Сергея Суровихина.

В течение своего короткого времени, руководя войсками на Украине, Суровикин представил кампанию по усилению координации, усилению контроля и зажиму коммунальных служб Украины в качестве тактики давления. Но Кремль также объявил в ноябре об унизительном уходе из Херсона, единственного регионального центра, захваченного российскими войсками через несколько недель после того, как Кремль незаконно аннексировал этот район. Его понижение в должности сигнализировало о том, что президент России Владимир Путин не совсем доволен его работой.

Тем временем Герасимова считают главным архитектором российского вторжения в Украину, и критики обвиняют его в военных неудачах Москвы.

Министерство обороны Великобритании заявило, что назначение Герасимо во главе было «индикатором серьезности ситуации, с которой столкнулась Россия, и явным признанием того, что кампания не соответствует стратегическим целям России». В своем твите он добавил, что российские ультранационалисты и военные блогеры, критикующие Герасимо, могут воспринять эту новость с «глубоким неудовольствием».

Официальное объяснение Минобороны России заключается в том, что к смене руководства привели расширение военных задач и «повышение качества тесной связи и снабжения между родами войск и способности управлять группировками войск».

На поле боя украинский чиновник, близкий к Соледору, сообщил Associated Press, что русские первоначально посылали одну или две волны солдат, многие из которых были из частной российской военной компании «Группа Вагнера», для проверки украинской обороны, в то время как они несли тяжелые потери. . Когда украинские войска несут потери и усталость, русские посылают новые волны хорошо обученных солдат, десантников или спецподразделений, сказал украинский чиновник, настоявший на анонимности из соображений безопасности.

Украинские официальные лица опровергли заявления России о том, что «Соледар» потерпел крушение, но владелец группы Вагнера настаивал на прорыве поздно вечером в среду.

«Хотел бы еще раз подтвердить полное освобождение и зачистку Соледарской территории от подразделений украинской армии», — написал Евгений Пригожин на своей странице в социальной сети. «Мирное население было выведено. Украинские части, отказавшиеся сдаться, уничтожены. Погибло около 500 человек, «весь город усыпан трупами украинских солдат», — сказал он.

Украинские военные заявили поздно вечером в среду, что российские войска понесли «тяжелые потери» в боях за Соледар.

AP не смогло независимо проверить утверждения ни одной из сторон.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков воздержался от объявления о захвате муниципалитета, заявив журналистам, что российские силы добились «положительной динамики» в Соледаре. «Не торопитесь, подождем официальных заявлений», — добавил он.

Президент Украины Владимир Зеленский высказался в среду в своем ночном видеообращении: «Сейчас террористическое государство и его пропагандисты пытаются сделать вид, что какая-то часть нашего города Соледар — полностью разрушенного оккупантами города — является какой-то. Достижение России». Он сказал, что украинские силы в этом районе воевали против русских.

Соледар, известный своей добычей и переработкой соли, имеет меньшую внутреннюю ценность, но находится в стратегической точке в 10 километрах (шести милях) к северу от города Багмут, который российские войска хотят окружить.

Взятие Бакмута нарушило бы пути снабжения Украины и открыло бы русским путь для наступления на украинские опорные пункты Краматорск и Славянск в Донецкой области.

Падение Соледара «было бы очень опасным для Украины, если бы она держала на себе ответственность», отметил Майкл Гоффман, директор по исследованиям России в некоммерческой исследовательской группе CAN в Арлингтоне, штат Вирджиния.

Война с большими потерями могла сделать победу русских столь же смертоносной, как и поражение.

«По сравнению с тем, во что обойдется доставка в Россию, я не думаю, что эффект Багмута значителен», — написал Гоффман в своем твите.

Нападение на Соледар и Пакмут возглавила группа Вагнера, в которую сейчас входит большая группа преступников, завербованных в российских тюрьмах и насчитывающая до четверти всех российских боевиков в Украине.

Победа при Соледаре и Бахмуте после нескольких месяцев проблем на фронте поможет Пригожину, критику Герасимова, усилить свое влияние в том, что, казалось, было чем-то вроде соперничества с российским военным руководством.

После аннексии Крымского полуострова в 2014 году Кремль незаконно аннексировал Донецкую, Луганскую, Херсонскую и еще одну украинскую область. Когда русские войска отступили от Херсона, вокруг Багмута разгорелся бой.

Путин определил Донбасс как центр с начала войны, а поддерживаемые Москвой сепаратисты воюют там с 2014 года. Летом Россия захватила весь Луганск. Донецк избежал той же участи, и тогда российская армия бросила силы и средства вокруг Багмута.

Институт боевых исследований заявил, что российские войска столкнулись с «согласованным украинским сопротивлением» вокруг Багмута.

«Реальность поблочного контроля над местностью в Соледаре сбивается с толку динамичным характером боевых действий в городских условиях… и российские войска в течение нескольких месяцев боролись за значительные тактические успехи в районе Соледара», — заявил вашингтонский аналитический центр. сказал.

Исключительным аспектом боевых действий возле Багмута является то, что, согласно отчетам западной разведки, некоторые из них произошли вокруг входов в заброшенные туннели соляных шахт, которые простираются на 200 километров (120 миль).

Среди других разработок:

— Путин заявил в среду, что Россия успешно противостояла давлению Запада, особенно экономическим санкциям, в связи с ее агрессией в Украине, и заверил, что у его страны достаточно ресурсов для укрепления своих вооруженных сил, продолжая при этом социальные программы. «Ничего из того, что предсказывали наши враги, не произошло», — сказал Путин в ходе видеозвонка со своим кабинетом. «Мы будем укреплять нашу обороноспособность и, безусловно, решим все вопросы, связанные со снабжением воинских частей, участвующих в специальных боевых действиях», — сказал он, используя кремлевскую фразу для войны. Сообщается, что Россия изо всех сил пытается производить достаточное количество оружия, снаряжения и одежды для своих сил, воюющих на Украине.

— Президент Польши Анджей Дуда заявил, что его страна готова отправить танки Panther немецкого производства Помочь Украине в составе более крупной международной коалиции. После встречи с Зеленским во Львове Дуда заявил, что для победы в войне на Украине нужны танки. Представитель премьер-министра Великобритании Риши Сунак, еще один верный союзник Украины, заявил, что окончательное решение об отправке танков еще не принято.

Уполномоченные по правам человека России и Украины договорились о передаче более 40 военнопленных, сообщает турецкое государственное агентство Anadolu. Две противоборствующие стороны несколько раз обменивались пленными, это одно из немногих направлений сотрудничества. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна предложила маршрут для доставки раненых обратно в Турцию. «Это наш гуманистический долг, наш долг совести», — сказал он.

___

Моника Чесловская из Варшавы, Польша, и Юрас Карманау из Таллинна, Эстония, внесли свой вклад в эту историю.

Следите за репортажами AP о войне на https://apnews.com/hub/russia-ukraine.