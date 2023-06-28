Т-62 подлежит переоборудованию. @сотрудник

За 16 месяцев изнурительных боев в более широкой войне России за Украину украинские войска захватили не менее 45 устаревших танков Т-62 у отступающих российских войск.

Украинцы редко колеблются в использовании трофейной российской техники. Они просто брызгают кровью, рисуют знаки российского вторжения, заменяют российские радиоприемники украинскими образцами и возвращают технику в бой.

Если и есть одно большое исключение, то это 60-летние Т-62. Дело не в том, что украинские войска обязательно отказываются от старого танка: они с радостью приняли из Словении 28 М-55С, которые представляют собой глубоко модернизированные Т-55 1950-х годов.

Но у М-55С модернизированная винтовка, которая стреляет 105-мм боеприпасами по стандартам НАТО. Напротив, Т-62 имеет более старую 115-мм пушку, которая стреляет боеприпасами редкого за пределами России типа.

Поэтому украинцы начали переделывать трофейные Т-62 в инженерные машины, боевые машины и БТРы — и начали стучать по башням старых танков и снимать с них пушки без боезапаса.

Новейший Т-62 от Франкенштейна это Бронетранспортер Что инженеры обращаются в бригаду «Азов», подразделение Национальной гвардии на востоке Украины. Киевский благотворительный фонд Сергея Притулы, который оплатил переделку бывшего Т-62, также оплачивает новый старый БТР. Предыдущие преобразования стоили около 40 000 долларов за штуку.

Благотворительный фонд Сергея Притулы также оплачивает инженерную машину Т-62 для бригады «Азов».

Поднятие восьмитонной башни Т-62 и пушки 2А20 оставляет после себя 33-тонный корпус с 580-сильным дизелем — и много пустого места там, где гудела башня. Место для экипажа из двух человек и нескольких пешеходов, чтобы сидеть, сидеть на корточках или стоять. Добавьте штифтовые крепления для разбрызгивателей и v.масло— Мгновенный АПК.

100 мм стальной брони у Т-62 — это немного по меркам современных танков, но это втрое больше, чем у украинского М-113. БТР Т-62 не так сильно вооружен, как, например, боевая машина БМПТ-62 производства Благотворительного фонда Сергея Притулы для 128-й бригады ВСУ.

Но он достаточно защищен. Он пополняет растущие ряды украинских машин Frankenvehicles, в которые помимо машин на базе Т-62 также входят несколько инженерных машин и БТР на базе более нового шасси Т-64.