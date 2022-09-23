В Украине начинается принудительное голосование россиян | Новости, спорт, вакансии

Киев, Украина (AFP) – В пятницу в подконтрольных Москве регионах Украины началось голосование по референдуму о присоединении к России, заявили там поддерживаемые Россией официальные лица.

Организованные Кремлем референдумы, которые Украина и Запад широко осудили как фиктивные, не имеющие юридической силы, рассматриваются как шаг к территориальной аннексии Россией.

Выборы проходят в Луганской, Запорожской и Донецкой областях, которые частично контролируются Россией. В Херсоне, который почти полностью контролируется Москвой, также ожидается, что выборы начнутся в пятницу утром.

Голосование, в ходе которого жителей спрашивают, хотят ли они, чтобы их регионы были частью России, наверняка пойдет по пути Москвы. Это дало бы России повод заявить, что попытки украинских сил восстановить контроль являются ударами по самой России, что привело к значительной эскалации семимесячного конфликта.

Референдумы проводятся вслед за приказом президента Владимира Путина о частичной мобилизации, которая может добавить к борьбе около 300 000 российских военнослужащих.

Голосование продлится пять дней — до вторника следующей недели. По словам официальных лиц, размещенных Россией на оккупированных территориях, которые ссылались на соображения безопасности, в течение первых четырех дней сотрудники избирательных комиссий будут разносить бюллетени по домам людей и устанавливать временные избирательные участки возле многоквартирных домов. Единственным днем, когда избиратели будут приглашены на очередные выборы, будет вторник.

В России также открылись избирательные участки, где могут проголосовать беженцы с оккупированных территорий.

Денис Пушлин, лидер сепаратистов промосковской власти в Донецкой области, призвал к проведению референдума в пятницу. «Историческая веха».

Сегодняшние последние новости и многое другое в вашем почтовом ящике





