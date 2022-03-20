В украинской больнице заявили, что мать защищала дочь от бомбежки и не давала ей вреда.

В то время как украинские военные мало упоминали о наступательных операциях российских войск вокруг Киева и в южных районах в субботу, бои продолжались на востоке.

В экстренных службах сообщили, что двое детей погибли в городе Рубейн после того, как их вытащили из-под завалов жилого дома, подвергшегося обстрелу российской артиллерии.

В результате обрушения того же здания погибла женщина. Ее дочь выжила и находится в стабильном состоянии.

Некоторый контекст: Робежный является частью группы небольших городов и сел, все еще находящихся в руках украинцев, но расположенных рядом с двумя отдельными пророссийскими государствами на востоке Украины.

Последняя оценка войны украинской армией показывает, что она рассматривается как центр российской кампании на востоке — чтобы соединить два опорных пункта вокруг Луганска и Донецка с территориальными приобретениями, достигнутыми на северо-западе в районе Харькова.

Субботний ежедневный бюллетень Центрального командования сухопутных войск, выпущенный в первой половине дня, сообщил о серии российских атак, при этом «основные усилия были сосредоточены на попытках захватить Северодонецк, Рубезный и Попасную».

Больше смертей и разрушений: В пятницу местные украинские власти заявили, что четыре человека были убиты и десять ранены, когда российская артиллерия открыла огонь по ряду населенных пунктов в этом районе.

В общей сложности было взорвано 54 здания, в том числе 19 многоквартирных домов и два медицинских центра, сообщил глава района Серхи Гайдай.

К исходу дня отключено газоснабжение 23 городов и сел, отключено электричество в 26 населенных пунктах.

Хейдей сказал, что многие из раненых в последние дни были среди 700 человек, которые были эвакуированы через гуманитарный коридор в субботу.