Дэвид Китон и Джон Листер

Киев, Украина (AP) — Чиновники, назначенные Кремлем на оккупированный юг Украины, в воскресенье отпраздновали День России и начали выдавать российские паспорта жителям одного из запрошенных ими городов, поскольку Москва стремилась закрепить свой контроль над захваченными частями страны. .

На одной из центральных площадей Херсона российские группы дали концерт, посвященный Дню России — празднику, посвященному становлению России суверенным государством после распада Советского Союза, сообщает РИА Новости.

В соседнем Запорожском районе назначенные Москвой чиновники подняли российский флаг в центре Мелитополя.

Украинские СМИ сообщили, что на празднование Дня России в двух городах приехало мало местных жителей, если они вообще были.

День России отметили и в других частях оккупированной Украины, в том числе в разрушенном южном порту Мариуполь, где на окраине города было открыто новое городское знамя, окрашенное в цвета российского флага, а российские флаги были подняты на трассе, ведущей к в город. .

Союзная России администрация в Мелитополе также начала выдавать российские паспорта тем, кто подал заявление на получение российского гражданства. РИА Новости опубликовало видеоклип поддерживаемого Москвой чиновника, поздравляющего новых российских граждан и говорящего им: «Россия никуда не денется. Мы здесь навсегда».

Ранее в этом году президент Владимир Путин издал указ о получении российского гражданства жителями Херсонской и Запорожской областей. В захваченных городах на юге и востоке Москва также ввела рубль в качестве официальной валюты, транслировала выпуски российских новостей и предприняла шаги по введению русской школьной программы.

Кремлевские чиновники в Херсонской и Запорожской областях заявили о планах присоединения регионов к России, несмотря на протесты и признаки бунта среди местного населения.

В воскресенье в Мелитополе российские официальные лица сообщили о взрыве мусорного бака возле городского управления полиции и заявили, что двое жителей получили ранения.

Еще один взрыв произошел на электроподстанции в подконтрольном России городе Бердянске. Поддерживаемая Кремлем администрация объявила это терактом, а официальные лица заявили, что в некоторых частях города было отключено электричество.

На поле боя Россия заявила, что использует ракеты для уничтожения большого склада на западе Украины, где хранятся противотанковые и зенитные вооружения, поставленные Киеву из США и европейских стран. Она добавила, что нападение произошло недалеко от города Чортков Тернопольской области.

Губернатор Тернополя Владимир Терш заявил, что четыре российские ракеты повредили военный объект и четыре жилых дома в Шорткове. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что более 20 человек пострадали, в том числе 12-летняя девочка.

Этот удар не имел ни тактического, ни стратегического значения, как и подавляющее большинство других ударов русских. Об этом он сказал в видеообращении.

В свете удара Зеленский сделал еще одно обращение к современным системам ПРО США и других стран Запада, заявив: «Это жизни, которые можно было бы спасти, трагедии, которые можно было бы предотвратить, если бы к Украине прислушались».

Кроме того, продолжались ожесточенные бои за контроль над Северодонецком, городом на востоке Луганской области с довоенным населением 100 000 человек, который стал центром кампании России по захвату Донбасса, промышленного центра Украины.

Губернатор Луганской области Сергей Гайдай сообщил, что российские войска разбомбили химический завод в Северодонецке, где укрылись до 500 мирных жителей, 40 из которых дети.

Официальный представитель промосковской ЛНР Родион Мирошник заявил, что на заводе все еще находятся от 300 до 400 украинских солдат. По его словам, предпринимаются усилия по эвакуации мирных жителей.

Леонид Пашник, Президент Луганской Народной Республики, заявил, что украинцы, выступающие в Северодонецке, должны уберечь себя от неприятностей.

«Если бы я был на их месте, — сказал он, — я бы уже принял решение» сдаться. «Мы добьемся своей цели в любом случае».

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Эта история была исправлена, чтобы показать, что в результате ракетного обстрела Хоркеткева пострадала не мальчик, а 12-летняя девочка.