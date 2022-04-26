В условиях войны на Украине пиарщики защищают клиентов, связанных с Россией

В заявлении для POLITICO Hill + Knowlton Strategies, компания, среди клиентов которой Саудовская Аравия, подтвердила свою работу для Blavatnik Corporation и Corporation. Компания подтверждает, что обе организации являются американскими.

Hill + Knowlton — не единственная компания, отстаивающая интересы своих клиентов через российские связи. Компания JConnelly, например, до недавнего времени работала от имени группы ARETI International, которую основал энергетический магнат Игорь Макаров. Канадское правительство На прошлой неделе я наказал Макарова Среди прочих в списке есть «близкие соратники российского режима, включая российских олигархов и членов их семей». В список вошли две взрослые дочери Путина.

Лэнни Дэвис, активист-демократ, который работал специальным советником президента Билла Клинтона, продолжает представлять Дмитрия Верташа, украинского бизнесмена. Кто заработал миллиарды как брокер Российская государственная газовая компания «Газпром». (Дэвис от имени Ферташа отрицал связи с Кремлем, осуждал вторжение России в Украину и утверждал, что Ферташ не работал с «Газпромом» уже много лет.)

Правительство США не вводило санкции ни в отношении одного из этих лиц, хотя Верташ борется с экстрадицией в США на основании обвинительного заключения по делу о взяточничестве и вымогательстве за границей. Через посредников все пытаются размыть освещение, которое проливает новый свет на бизнес-операции, которые привели их к накоплению состояний, но приблизили их к российскому правительству.

Даже конгрессмен, член палаты представителей. Стив Коэн (Д-тин.), имеет призывал к какому-то наказанию За то, что он называет «западными пособниками». В письме министру иностранных дел Энтони Блинкену Коэн просил администрацию «ввести запрет на поездки для иностранных пособников российских олигархов» в качестве сдерживающего фактора, хотя его список был сосредоточен на британских юристах.

— сказал Кейси Мишель, научный сотрудник Инициативы клептократии в Хадсоновском институте и журналист, написавший о миллиардерах, связанных с Россией, в том числе об одной истории, которая привела к его собственной конфронтации как минимум с одной из их пиар-команд.

«На уровне 10 000 футов более широкая стратегия заключается в том, что этим парням поручено стирать белое — или прясть, или стирать, или любой другой термин, который вы хотите использовать — репутацию этих номеров», — сказал он.

Иногда это означает убедиться, что «журналисты-расследователи, власти или регулирующие органы не заглядывают слишком далеко в заботу о своих деньгах… [or explain] Почему бы их вообще не назвать олигархами».

Мишель особенно выделялся одним персонажем: Блаватник, чья команда была «слишком прямолинейной и слишком агрессивной в борьбе с этим представлением олигархии», сказал он.

1 апреля Мишель получила электронное письмо от Верити Депхофф, управляющего директора Hill + Knowlton, под названием «Срочный запрос на исправление». В служебной записке сообщалось, что Мишель не попросил компанию Блаватника, Access Industries, прокомментировать или объяснить его последнюю историю «Как российские олигархи отмывают свою репутацию на Западе». в нью-йоркском журнале. Дебов процитировал слова лидера российской оппозиции Алексея Навального о том, что Блаватник не был «политическим арбитром». В своем электронном письме Дебов также отрицал, что Блаватник «причастен к российскому правительству или любым связанным с ним политическим сферам», и утверждал, что Access Industries создала «сотни рабочих мест для американцев».

Блаватник является гражданином США уже почти 40 лет. Его инвестиции включают Warner Music Group, компанию по производству предметов роскоши Tory Burch и химическую компанию LyondellBasell. Но ряд субъектов, В том числе университеты Политики подвергаются критике за принятие его пожертвований после вторжения в Украину.

В заявлении Hill + Knowlton говорится, что они работают с Blavatnik Family Foundation и Access Industries, дочерней компанией Blavatnik, «американской компании, базирующейся в Нью-Йорке».

«Почти весь его портфель — это американские инвестиции в недвижимость, химические вещества, природные ресурсы, технологии и средства массовой информации», — говорится в заявлении Access. «Фонд является благотворительной организацией США, которая помогает ученым в исследованиях в области здравоохранения на ранних стадиях. Он также поддерживает искусство, университеты и международные школы бизнеса и правительства».

Hill + Knowlton также отправила ряд данных Access о деловых операциях своего основателя. В одном из них Access охарактеризовал термин «олигархия» как «опасно нагруженный термин, который несет в себе определенное авторитетное определение, особенно в нынешних условиях военного времени, когда российские элиты стали объектом пристального внимания правительства». Также отмечается, что Блаватник не подвергался санкциям в США, Великобритании или ЕС и что он не участвует в российской политике или правительстве России.

В последующем заявлении Hill + Knowlton также подтвердила, что не будет представлять физическое или юридическое лицо, на которое распространяются санкции, и что она прекратила свою деятельность в России в результате российского вторжения в Украину.

Другие компании также защищают свою работу. В интервью 18 апреля генеральный директор JConnelly Рэй Хеннесси сказал, что компания выполняла работу от имени ARETI Group — нынешней компании Макарова. Макаров История деловых отношений с Роснефтью или ГазпромРоссийские государственные компании. Но Хеннесси добавил: «Если вы хотите сказать, что мы каким-то образом работаем с людьми, имеющими связи с Путиным, который ведет войну за границей… [if that’s not] Клевета как таковая, я не знаю, что это такое».

На фоне контактов с Politico правительство Канады ввело санкции против Макарова, награжденного Минфином США Внесен в список в 2018 г. Как российский олигарх.

JConnelly отреагировал на это заявлением в понедельник, в котором говорится, что он не представляет Макарова, его структуры или «любое лицо, указанное Управлением по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) или какой-либо из стран G7 в качестве« лица, находящегося под санкциями ». «

Дэвис зарегистрировал свой бизнес в соответствии с Законом о регистрации иностранных агентов. в соответствии с депозит Вместе с Министерством юстиции компания Дэвиса, Davis Goldberg & Galper, получила 150 000 долларов за работу с Фирташем в течение шести месяцев, заканчивающихся 31 октября. В течение этого времени компания разговаривала с журналистами или писала по электронной почте через несколько изданий, включая New York Times, NBC News и POLITICO, согласно заявлению. Среди тем были дело Вертача и «санкции против Украины». Украина ввела санкции против Фирташа за предоставление материалов российским военным ведомствам Дэвис отрицал Во имя Фирташа.

Согласно отчету, в ряде случаев Дэвис пытался «исправить запись» с журналистами. В последние недели через публичные заявления Дэвис стремился позиционировать своего клиента как героя Украины, того, кто попросил репатриацию «для защиты своей страны».

Но Бен Фриман, научный сотрудник Института ответственного управления Куинси, изучающий иностранное влияние, задался вопросом, какие компании работают на клиентов, потенциально связанных с российскими лидерами. Он отметил, что существуют репутационные риски для компаний, даже если заказчик, по его словам, «классифицируется как российский олигарх».

Дэвис отметил, что время Вертача в газовой компании «Газпром» закончилось много лет назад, и отрицал свои связи с Кремлем, подчеркивая усилия своего клиента по поддержке украинцев в разгар войны. Дэвис подчеркнул, что он был адвокатом защиты в Wertash, которому было поручено исправить информацию в СМИ.

«Олигархия… обычно ассоциируется с коррупцией и ассоциируется с постсоветской Россией, где благодаря коррупции были нажиты огромные богатства», — сказал Дэвис. «Это не имеет никакого отношения к Верташу».