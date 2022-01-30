В условиях высокой напряженности Россия стремится к олимпийскому золоту в Пекине

Россия едет на пекинскую Олимпиаду на фоне международной напряженности, и не в первый раз.

Наращивание российских войск вблизи Украины вызывает беспокойство в Вашингтоне и среди союзников США по НАТО в Европе.

Россия отправляет в Пекин 212 спортсменов — одну из самых больших делегаций — несмотря на то, что она все еще находится под санкциями, связанными с допингом, которые запрещают использование ее имени и флага в официальных олимпийских декорациях. Российские чиновники надеются на то, что на сегодняшний день это будет один из крупнейших в стране сборов медалей на зимних Олимпийских играх.

Обращаясь во вторник к спортсменам по видеосвязи, президент России Владимир Путин не коснулся напряженности в отношениях с Украиной, но предложил поддержку Китаю в связи с «политизацией спорта и демонстративными бойкотами» в отношении США и других стран, не направляющих дипломатических представителей в Пекин по человеческим причинам. основания прав.

Путин, который планирует присутствовать на церемонии открытия, также представил предстоящие Олимпийские игры как испытание российского характера.

«Как известно, в России люди не боятся трудностей, — сказал Путин. «Они просто делают нас еще сильнее, сплоченнее и увереннее в себе. Я убежден, что все эти качества будут в полной мере проявляться в Пекине».

Олимпиада и раньше совпадала с напряженностью в регионе. В 2014 году Россия принимала зимние Олимпийские игры в Сочи, в то время как протестующие на Украине отстранили от должности пророссийского президента Виктора Януковича. В следующем месяце Россия аннексировала Крымский полуостров у Украины.

В последний раз, когда Пекин принимал Олимпийские игры в 2008 году, российские войска вели короткую войну с другим бывшим соседом Советского Союза, Грузией, из-за статуса отколовшихся регионов.

УКРАИНА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ СПОРТСМЕНОВ

В прошлом олимпийцы иногда использовали Игры для демонстрации мира. В 2008 году российские и грузинские стрелки обнялись на трибуне во время конфликта.

Однако на этот раз Украина заявила своим спортсменам, что не одобрит фотосессии с россиянами в Пекине.

«Все спортсмены проинформированы, они знают, как вести себя в подобных ситуациях», — заявил в понедельник общественному телеканалу «Суспольное» министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцаит, бывший олимпийский чемпион по фехтованию. «Они не должны стоять вместе, если там стоят спортсмены из России с флагом».

Многие восприняли это как ссылку на украинскую прыгунью в высоту Ярославу Магучих, позирующую с российской соперницей Марией Ласицкене после того, как они выиграли бронзу и золото соответственно на Олимпийских играх в Токио.

Фотография вызвала критику в адрес Махучих в Украине и поток оскорбительных комментариев в Интернете, особенно потому, что она и Ласицкене имеют воинские звания в вооруженных силах своих стран.

ПОСЛЕДСТВИЯ ДОПИНГА

Технически на Олимпиаде в Пекине будет выступать не Россия, а Китайская республика.

Имя и флаг России снова запрещены к участию в Олимпийских играх из-за продолжающихся последствий допинговых скандалов, которые доминировали в российском спорте в последнее десятилетие.

Трехбуквенный код ОКР означает Олимпийский комитет России, чей флаг будет использоваться, включая стилизованную российскую трехцветную эмблему, а команда будет носить национальные цвета. Критики России требовали более строгих правил, включая механизм проверки, запрещающий спортсменам, причастным к сокрытию допинга, до того, как Спортивный арбитражный суд смягчил пакет санкций.

Это будет третья и последняя Олимпиада в рамках этих ограничений для России, которая выставила команду ОКР на прошлогодней Олимпиаде в Токио и команду «Олимпийский спортсмен из России» на Зимних играх 2018 года в Пхенчхане, Южная Корея.

Санкции 2018 года были введены за допинг и сокрытие информации, когда Россия принимала зимние Олимпийские игры 2014 года в Сочи. Нынешнее наказание назначено за дальнейшее сокрытие, когда Всемирное антидопинговое агентство обнаружило, что ему передали сфальсифицированные данные о допинге из национальной испытательной лаборатории страны, которая находилась под контролем российских правоохранительных органов. Ограничения в отношении России истекли в декабре 2022 года, задолго до летних Олимпийских игр 2024 года в Париже. Российское правительство отрицает причастность государства к допингу.

МЕДАЛИ

Ожидается, что российская команда легко превзойдет свою отметку в 17 медалей на Олимпийских играх 2018 года и может соперничать с Норвегией и Соединенными Штатами в верхней части таблицы медалей.

Россия является действующим чемпионом в двух громких соревнованиях, мужском хоккее и женском фигурном катании, и является фаворитом, чтобы выиграть оба снова.

Камила Валиева, 15-летняя фигуристка, устанавливала рекорды в своем первом сезоне после перехода из юниорской категории и может стать следующей россиянкой, выигравшей олимпийское золото в главном женском турнире.

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Подробнее о Зимних Олимпийских играх AP: https://apnews.com/hub/winter-olympics и https://twitter.com/AP—Sports