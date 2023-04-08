В условиях изоляции Россия ищет традиционного союзника и продвигает экономические возможности во Вьетнаме.

Деловые отношения

Российские компании сообщили CNA, что обращаются к Вьетнаму, чтобы расширить свои экспортные рынки во время экономических проблем.

Для многих вьетнамских компаний Россия также является альтернативой для увеличения их экспорта в условиях спада из-за слабого мирового спроса.

Экономический рост Вьетнама замедлился ежеквартально до рекордно низкого уровня за первые три месяца этого года.

Из-за международных санкций против России многие судоходные компании остановили свой путь в Россию. «Таким образом, существует рыночный спрос, который мы должны изучить», — сказал Нгуен Тан Туи, директор по развитию бизнеса судоходной компании Gatlink Vietnam.

«Вьетнамским компаниям необходимо импортировать из России такие товары, как мясо, молоко, удобрения и пшеницу, а россияне также хотят расширить свой бизнес за счет партнеров во Вьетнаме», — сказал Туи.

Среди российских компаний, принявших участие в бизнес-форуме, организованном в рамках визита г-на Чернышенко, был российский производитель мяса «Мираторг». Компания сообщила CNA, что Вьетнам стал более важным рынком в прошлом году.

Продвижение торговли

В то время как российские компании уклонялись от вопросов о том, как санкции повлияют на их бизнес, многие стремились добиться большего прогресса в развитии торговли и сотрудничества, особенно в создании новых энергетических проектов и открытии новых логистических связей между двумя странами.

«С тех пор, как год назад мы открыли нашу базу во Вьетнаме, мы в три раза увеличили вместимость наших судов на грузовом маршруте Россия-Вьетнам, — сказал Прискока Александр, заместитель коммерческого директора по азиатскому развитию Fesco Transportation Group, одного из крупнейших перевозчиков в России. . Логистические компании.

По словам Чернышенко, товарооборот между Вьетнамом и Россией в прошлом году достиг 831 миллиарда долларов.

«(Вьетнам) является очень привлекательным направлением для инвестиций в Азию. У нас долгие годы доброй дружбы. Россия всегда поддерживала, сотрудничала и была равноправным партнером в отношениях с Вьетнамом. Благодаря этому мы можем развивать новые проекты между двумя странами. .

«Хочу заверить вьетнамские компании и партнеров в том, что Россия останется открытой и будет оказывать поддержку в выполнении всех обязательств с нашей стороны», — добавил он.

Путинские «физические» игры

Во время своего пребывания в Ханое г-н Чернышенко также продвигал Российские игры будущего 2024 года, международное спортивное соревнование, которое пройдет в Казани в сентябре следующего года.

Россия, детище президента России Путина, описала «Физический» турнир как сочетание физического и цифрового спорта.

На фоне растущих призывов не допустить Россию к Олимпийским играм 2024 года в Париже, Чернышенко призвал Вьетнам направить спортсменов для участия в российских играх за расходы, которые могут быть покрыты бюджетом Москвы.

Эксперты говорят, что визит г-на Чернышенко в Ханой также является частью стратегии Вьетнама по балансированию своих отношений с крупными державами в условиях эскалации геополитического соперничества в мире.