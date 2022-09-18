В условиях, когда вокруг него бушует война, этот украинский режиссер закончил свой фильм к TIFF

25 февраля, через день после того, как Россия начала масштабную атаку на их родину, украинский режиссер Антонио Лукич и его съемочная группа носились по Киеву.
Команда только что закончила съемки второго полнометражного фильма Лакича. Люксембург, Люксембург, Контент был разбросан по жестким дискам в разных местах украинской столицы.
«Мы буквально хранили вещи», — сказал Локич в интервью CBC News в Торонто.
Это было началом многомесячного путешествия режиссера, который поклялся обеспечить безопасность своей семьи, но в равной степени полон решимости завершить свой проект к мировой премьере на Венецианском международном кинофестивале в начале сентября и его североамериканскому кинофестивалю. премьера состоялась на Международном кинофестивале в Торонто на прошлой неделе.
Ранее в этом году TIFF принял решение Запретить все спонсируемые государством фильмы из России. В результате российских фильмов на фестивале нет, а они есть. Программирование Посвящается показу украинских кинематографистов.
Люксембург, Люксембург В центре сюжета фильма история братьев-близнецов в исполнении рэпера Рамиля и Эмиля Насиров, выросших в тени отсутствующего отца. Когда они получают известие о смерти своего отца в больнице Люксембурга, они отправляются в поездку из Украины, чтобы увидеть его.
Фильм «подарил нам надежду в прямом смысле этого слова»
«Для нас это удивительное чудо, что мы закончили работу над фильмом и теперь имеем возможность показать его международной аудитории», — сказал Лукич.
В дни после начала войны пост Люксембург, Люксембург Это прекратилось на неопределенный срок, так как команда распалась. Некоторые присоединились к борьбе, а другие бежали из страны.
Как и миллионы других украинцев, перемещенных войной, Лукич тоже уехал, взяв жену и трехлетнего сына на запад, в свой родной город Ужгород, недалеко от украинско-словацкой границы. В конце концов, они добрались до Словении.
Примерно через месяц он возвращается в Киев без семьи, решив закончить фильм.
«Этот фильм действительно дал нам надежду на жизнь, — сказал Локич. «Мы чувствовали, что это наша миссия… потому что мы работали над этим в течение трех лет и знаем потенциал фильма».
Фильм об отсутствующих родителях.
Люксембург, Люксембург Его вдохновили отношения Локича с его покойным отцом, которого он разлучил.
«Когда он скончался, он оставил во мне огромную пустоту», — сказал менеджер. «Это было основным топливом [for the film] — Чтобы узнать, кто этот человек, создавший меня.
14:40Украинский режиссер Антонио Лукич рассказывает о Люксембурге, Люксембурге и создании искусства в разгар войны
Представление Локича о своих преимуществах кристаллизовалось после начала вторжения в Украину, когда тысячи мужчин присоединились к армии.
«Это фильм об отсутствующих отцах. Война разрушает не только здания, но и семьи», — сказал он, имея в виду поколение мужчин, погибших во Второй мировой войне.
«Сейчас мы столкнемся [again] С огромным поколением отсутствующих родителей это действительно печально».
Вот почему Локич надеется, что его сын не вспомнит тот день, когда завыли сирены и он исчез под столом.
Именно поэтому он пытался привлечь внимание к влиянию войны, когда он и актеры появились на красной дорожке в Венеции в начале этого месяца.
Хотя в этом году на TIFF представлено много украинских фильмов, Лукич — единственный украинский режиссер, показывающий свой фильм на фестивале в Торонто.
«Я концессионер, — сказал он. «Друзья и люди, которых я знаю, не имеют такой способности появляться в таких красивых местах».
Теперь, когда мир увидел его фильм, Лукич надеется, наконец, его снять. Люксембург, Люксембург Для масс на родине.
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