В условиях, когда вокруг него бушует война, этот украинский режиссер закончил свой фильм к TIFF

25 февраля, через день после того, как Россия начала масштабную атаку на их родину, украинский режиссер Антонио Лукич и его съемочная группа носились по Киеву.

Команда только что закончила съемки второго полнометражного фильма Лакича. Люксембург, Люксембург, Контент был разбросан по жестким дискам в разных местах украинской столицы.

«Мы буквально хранили вещи», — сказал Локич в интервью CBC News в Торонто.

Это было началом многомесячного путешествия режиссера, который поклялся обеспечить безопасность своей семьи, но в равной степени полон решимости завершить свой проект к мировой премьере на Венецианском международном кинофестивале в начале сентября и его североамериканскому кинофестивалю. премьера состоялась на Международном кинофестивале в Торонто на прошлой неделе.

Смотреть | Режиссер называет это «чудом» и заканчивает свой фильм, когда бушует война: Украинский режиссер TIFF изо всех сил пытался закончить фильм на фоне российского вторжения Антонио Лукич, украинский режиссер, показывающий в Торонто свой фильм «Люксембург, Люксембург» на TIFF в этом году, рассказывает о путешествии, чтобы завершить свой фильм вторжением России в его страну.

Ранее в этом году TIFF принял решение Запретить все спонсируемые государством фильмы из России . В результате российских фильмов на фестивале нет, а они есть. Программирование Посвящается показу украинских кинематографистов.

Люксембург, Люксембург В центре сюжета фильма история братьев-близнецов в исполнении рэпера Рамиля и Эмиля Насиров, выросших в тени отсутствующего отца. Когда они получают известие о смерти своего отца в больнице Люксембурга, они отправляются в поездку из Украины, чтобы увидеть его.

Фильм «подарил нам надежду в прямом смысле этого слова»

«Для нас это удивительное чудо, что мы закончили работу над фильмом и теперь имеем возможность показать его международной аудитории», — сказал Лукич.

В дни после начала войны пост Люксембург, Люксембург Это прекратилось на неопределенный срок, так как команда распалась. Некоторые присоединились к борьбе, а другие бежали из страны.

Лукич и член экипажа корабля в Люксембурге, Люксембург. Съемки закончились к тому времени, когда Россия вторглась в Украину в феврале, но команде Лукича пришлось потрудиться, чтобы собрать контент, который был разбросан по жестким дискам по всему Киеву. (Предоставлено Антонио Лукечем)

Как и миллионы других украинцев, перемещенных войной, Лукич тоже уехал, взяв жену и трехлетнего сына на запад, в свой родной город Ужгород, недалеко от украинско-словацкой границы. В конце концов, они добрались до Словении.

Примерно через месяц он возвращается в Киев без семьи, решив закончить фильм.

«Этот фильм действительно дал нам надежду на жизнь, — сказал Локич. «Мы чувствовали, что это наша миссия… потому что мы работали над этим в течение трех лет и знаем потенциал фильма».

Фильм об отсутствующих родителях.

Люксембург, Люксембург Его вдохновили отношения Локича с его покойным отцом, которого он разлучил.

«Когда он скончался, он оставил во мне огромную пустоту», — сказал менеджер. «Это было основным топливом [for the film] — Чтобы узнать, кто этот человек, создавший меня.

слушать | Украинский режиссер о создании искусства в разгар войны: 14:40Украинский режиссер Антонио Лукич рассказывает о Люксембурге, Люксембурге и создании искусства в разгар войны Второй фильм Антонио Лукича «Люксембург». Люксембург едва не затерялся в руинах, когда в начале этого года Россия начала вторжение в Украину. Теперь украинский режиссер делится своим опытом творчества в условиях войны. Присоединяйтесь к приглашенной ведущей Талии Шлингер, чтобы обсудить жертвы, на которые он пошел, чтобы представить свой фильм на международном кинофестивале, в том числе его североамериканскую премьеру на Международном кинофестивале в Торонто.

Представление Локича о своих преимуществах кристаллизовалось после начала вторжения в Украину, когда тысячи мужчин присоединились к армии.

«Это фильм об отсутствующих отцах. Война разрушает не только здания, но и семьи», — сказал он, имея в виду поколение мужчин, погибших во Второй мировой войне.

«Сейчас мы столкнемся [again] С огромным поколением отсутствующих родителей это действительно печально».

Вот почему Локич надеется, что его сын не вспомнит тот день, когда завыли сирены и он исчез под столом.

Именно поэтому он пытался привлечь внимание к влиянию войны, когда он и актеры появились на красной дорожке в Венеции в начале этого месяца.

Актеры Рамиль и Эмиль Насировы несут украинский флаг на красной дорожке Венецианского международного кинофестиваля в начале этого месяца, когда в Люксембурге и Люксембурге состоялись мировые премьеры. (Предоставлено Антонио Лукечем)

Хотя в этом году на TIFF представлено много украинских фильмов, Лукич — единственный украинский режиссер, показывающий свой фильм на фестивале в Торонто.

«Я концессионер, — сказал он. «Друзья и люди, которых я знаю, не имеют такой способности появляться в таких красивых местах».

Теперь, когда мир увидел его фильм, Лукич надеется, наконец, его снять. Люксембург, Люксембург Для масс на родине.