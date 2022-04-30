В Федерации спорта России заявили, что Россия не будет принимать Универсиаду в 2023 году

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(Рейтер) — Международная федерация студенческого спорта (FISU) заявила в пятницу, что приняла решение отложить выдачу прав на проведение Всемирной студенческой игры 2023 года в Екатеринбурге, Россия.
FISU уже запретила российским и белорусским спортсменам и официальным лицам участвовать в своих мероприятиях как минимум до конца года из-за военного вмешательства Москвы в Украине.
Он также лишил Россию и Беларусь трех мероприятий, которые должны были состояться в 2022 году.
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Министр спорта России Олег Матицын, который в прошлом году оставил свой пост главы FISU в связи с решением суда о нарушениях российского допинга, заявил в прошлом месяце, что Россия пригласит «дружественные страны» для участия в своих национальных университетских матчах. Прочитайте больше
После российской военной интервенции, в которой Беларусь была основным плацдармом, Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям запретить российским и белорусским спортсменам участвовать в соревнованиях.
24 февраля Россия отправила на Украину десятки тысяч военнослужащих в рамках так называемой специальной операции по подрыву военного потенциала южного соседа и искоренению так называемых опасных националистов.
Украинские силы оказали жесткое сопротивление, а Запад ввел широкие санкции против России, пытаясь заставить ее вывести свои войска.
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Об этом сообщает Рейтер. Под редакцией Питера Резерфорда
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