В Федерации спорта России заявили, что Россия не будет принимать Универсиаду в 2023 году

Министр спорта России Олег Матицын принимает участие в сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в Санкт-Петербурге, Россия, 3 июня 2021 г. REUTERS/Евгения Новозинина

(Рейтер) — Международная федерация студенческого спорта (FISU) заявила в пятницу, что приняла решение отложить выдачу прав на проведение Всемирной студенческой игры 2023 года в Екатеринбурге, Россия.

FISU уже запретила российским и белорусским спортсменам и официальным лицам участвовать в своих мероприятиях как минимум до конца года из-за военного вмешательства Москвы в Украине.

Он также лишил Россию и Беларусь трех мероприятий, которые должны были состояться в 2022 году.

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Министр спорта России Олег Матицын, который в прошлом году оставил свой пост главы FISU в связи с решением суда о нарушениях российского допинга, заявил в прошлом месяце, что Россия пригласит «дружественные страны» для участия в своих национальных университетских матчах. Прочитайте больше

После российской военной интервенции, в которой Беларусь была основным плацдармом, Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям запретить российским и белорусским спортсменам участвовать в соревнованиях.

24 февраля Россия отправила на Украину десятки тысяч военнослужащих в рамках так называемой специальной операции по подрыву военного потенциала южного соседа и искоренению так называемых опасных националистов.

Украинские силы оказали жесткое сопротивление, а Запад ввел широкие санкции против России, пытаясь заставить ее вывести свои войска.

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Об этом сообщает Рейтер. Под редакцией Питера Резерфорда

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