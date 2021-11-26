В фильме «Бегство» Йонас Поэр Расмуссен оживляет историю своего друга.

Анимация документального фильма с актерами, озвучивающими диалоги, которые помнит Амин, помогла подчеркнуть этот акцент на истории одного человека, в то время как анонимность облегчила Амину рассказ о своем прошлом. «Это жизненная травма, и ему нелегко говорить о ней», — сказал Расмуссен, который до Фли не работал с аниматорами. Тот факт, что Амин теперь не является публичной фигурой, «потому что он никогда не встретит людей, знающих его интимные секреты и травмы», был ключом к тому, чтобы он чувствовал себя в безопасности.

Расмуссена также привлекли творческие возможности, предлагаемые анимацией. Во время интервью режиссер заметил изменения в голосе Амина. «Когда он приходил к вещам, о которых ему было трудно говорить, я чувствовал, что он был где-то в другом месте. Я думаю, мы должны увидеть это невооруженным глазом», — сказал он.

Понять захват Афганистана талибами Карточка 1 из 6 Кто такие талибы? Талибан возник в 1994 году на фоне беспорядков, последовавших за выводом советских войск из Афганистана в 1989 году. Они использовали жестокие публичные наказания, включая порку, ампутации и массовые казни, чтобы обеспечить соблюдение своих правил. Вот больше об их истории происхождения и записи в качестве судей. Кто такие лидеры Талибана? Это высшие лидеры Талибана, люди, которые годами скитались, прятались, сидели в тюрьмах и уклонялись от американских беспилотников. О них и о том, как они планируют править, известно немногое, в том числе о том, будут ли они так снисходительны, как утверждают. Представитель сказал The Times, что группа хотела забыть свое прошлое, но при этом будут некоторые ограничения.

Работая с режиссером по анимации Кеннетом Ладекером и арт-директором Джессом Николсом, он разработал плавный, смелый импрессионистский стиль для передачи моментов эмоциональной травмы, такой как ужасающая сцена, когда сестры Амин заперты в душном контейнере на корабле, направляющемся к Балтике. Море.

Как в фильме 2008 года «Вальс с Баширом»., « Прослеживая попытки израильского режиссера Ари Воллмана вновь пережить воспоминания о своем участии в Ливанской войне, анимация позволила Расмуссену воссоздать конкретное прошлое. Вместо того, чтобы полагаться, как в типичном документальном стиле, на описания выступающих, Расмуссен может явно вернуть Амина в Кабул в 1980-х годах.

По словам Николса, для достижения такого рода повествовательной правдоподобности требуется тщательное внимание к деталям. Каждый элемент в каждом кадре должен соответствовать времени и месту: марка горшка на плите, качество заката и даже высота края улицы. Расмуссен проводила некоторые исследования в экспедициях, но Николс и ее команда также потратили много времени на объединение архивов и библиотек. «Найти кадры Кабула до Талибана было действительно сложно», — сказала она. «Я читал много русских шпионских книг».

Приверженность фильма эмоциональной истине наиболее эффективно распространяется на сложную внутреннюю жизнь его главного героя. После многих лет ложного рассказа об истории своей семьи, Амин сначала солгал Расмуссену, который не всегда добр или откровенен со своим партнером, датчанином, стремящимся жениться и купить дом. Допрос Расмуссена приводит Амина к пониманию того, что ему нужно противостоять своему прошлому, прежде чем он сможет посвятить себя отношениям, но собственное сексуальное осознание и сексуальность Амина — исследовано его веселой детской влюбленностью в Жан-Клода Ван Дамма и знакомством с гей-барами, которые этого не делают. т. Все идет не так, как ожидалось — обрабатывается легким прикосновением.