В фильме «Супердержава» Шона Пенна Зеленского изображен момент российского вторжения. И победитель… Лондон открывает красную дорожку для кинопремий BAFTA и не только

Вот сводка текущих развлекательных новостных лент.

В фильме «Суперсила» Шон Пенн изображает Зеленского в момент российского вторжения.

Поздним вечером 24 февраля 2022 года, примерно через 15 часов после того, как Россия вторглась в его страну, президент Украины Владимир Зеленский нашел время, чтобы поприветствовать американского актера Шона Пенна. Сидя в, казалось бы, комнате без окон, Зеленский размышляет о мотивах завоевания Владимиром Путиным центральной сцены фильма «Великая держава» — длинного портрета президента Бенна, премьера которого состоялась на Берлинском кинофестивале в пятницу.

И победитель… Лондон открывает красную дорожку BAFTA Film Awards

Немецкий римейк антивоенной классики «На западном фронте без перемен» возглавил номинации на премию Британской киноакадемии в эти выходные, за которой кинокритики будут внимательно следить в качестве предвестника «Оскара» в следующем месяце. Основанная на романе немецкого писателя Эриха Марии Ремарка 1928 года об ужасах Первой мировой войны с точки зрения молодого немецкого солдата, драма Netflix пересекла еще один фаворит сезона наград, получив 14 номинаций на BAFTA в воскресенье.

Запрещенный иранский режиссер снимает свою версию ирано-иракской войны

Первая анимация иранского режиссера Сепиде Фарси направлена ​​на противодействие тому, что она называет традиционным повествованием об ирано-иракской войне, как ее вкладу в поддержку протестов дома. Премьера фильма «Сирена», премьера которого состоится в четверг в разделе «Панорама Берлинале», разворачивается на фоне войны, которая началась в 1980 году и длилась восемь лет и унесла жизни двух миллионов человек.

Модный бренд Unhidden представил на Неделе моды в Лондоне одежду для всех типов тела.

Модельер Виктория Дженкинс представила стильную и функциональную одежду, предназначенную для людей с ограниченными возможностями, на подиуме Лондонской недели моды в пятницу, представив коллекцию, призванную восполнить пробел на рынке. В мероприятии «Unhidden: новая эра в моде» приняли участие около 30 моделей, живущих с инвалидностью, хроническими заболеваниями или явно отличающимися друг от друга, надевших летящие платья с легким доступом вокруг талии, а также красочные шифоновые топы с регулируемыми рукавами от обувного бренда Kurt. Выставочный зал Гейгера.

Коронация короля Карла продемонстрирует 12 новых музыкальных произведений

Букингемский дворец сообщил, что на коронации британского короля Карла в Вестминстерском аббатстве в мае будут исполнены двенадцать новых музыкальных произведений, в том числе греческая православная музыка, а священник Садок исполнял музыку в 18 веке. По этому случаю были созданы шесть оркестровых комиссий, пять хоровых комиссий и одна органная комиссия, сообщили во дворце в субботу, включая новый коронационный гимн в исполнении директора музыкального театра Эндрю Ллойда Уэббера.

«Реальность» переживает судьбоносный день для американского осведомителя на премьере на Берлинском кинофестивале.

Бывший подрядчик Агентства национальной безопасности Reality Winner слил правительственные документы в первый год правления администрации Трампа и получил самый длинный приговор, когда-либо вынесенный в США за утечку информации в СМИ, но получил более низкий рейтинг, чем Эдвард Сноуден или Джулиан Ассанж. .

Режиссер Тина Сатер стремится изменить это с помощью «Реальности», 85-минутной реконструкции дня, когда агенты ФБР пришли в дом Вайнера на основе сценария аудиозаписи, которую они сделали, премьера которой состоялась на Берлинском кинофестивале в субботу.

Фильм Берлинале «Манодром» исследует мир женоненавистнической культуры.

Изображая буквальный культ мужественности, в котором женщины в лучшем случае досаждают, а безбрачие — добродетель, «Манодром» разыгрывается в контексте женоненавистничества, воплощенного влиятельными лицами, такими как интернет-звезда Эндрю Тейт, который сейчас находится под стражей в Румынии. Фильм, премьера которого состоится в субботу на Берлинском кинофестивале, исследует «маносферу» токсичной мужественности в Интернете, которая взорвалась в мейнстриме после серии массовых убийств, совершенных «инцелями» — самопровозглашенными «вынужденными холостяками» — в 2010-х годах. .

Убийца и мать: корейский триллер, исследующий баланс между работой и личной жизнью.

Южнокорейская звезда Чон До Ён вернула себе родительскую неуверенность, чтобы сыграть мать-одиночку и профессионального убийцу в грядущем триллере «Убить Боксуна», сказала она агентству Рейтер перед премьерой фильма на Берлинском кинофестивале. Чон играет Боксуна, высококвалифицированного убийцу в фильме Netflix. Ей удается держать свою профессию в секрете, но ее дочь-подросток быстро растет, и совмещать работу и семейную жизнь становится все труднее.

Фильм «Берлинале» рассказывает о карьере Бориса Беккера от «бума» до краха.

Карьера Бориса Беккера, чьи громкие выступления принесли ему прозвище «Бум-бум» в молодости, привела его от величайшего спортивного достижения в возрасте 17 лет до тюрьмы в 54 года, и он не уверен, что все могло пойти по-другому. . «Очень сложно выиграть Уимблдон в 17 лет», — сказал бывший чемпион Германии по теннису перед премьерой в воскресенье на Берлинском кинофестивале документального фильма о его жизни.

Кинозвезды на Берлинале выразили солидарность с протестующими в Иране

Десятки актеров и режиссеров собрались на красной дорожке Берлинале в субботу, чтобы выразить солидарность с антиправительственными демонстрантами в Иране, а находящийся в изгнании иранский режиссер предсказал скорое падение правительства страны. «Время системы подошло к концу», — сказал Сепидех Фарси агентству Reuters на красной дорожке. «Пришло время перемен — я думаю, люди действительно это понимают».

(По материалам агентств).