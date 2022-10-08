В Харькове на востоке Украины прогремело несколько взрывов.

Киев, Украина (AFP) – Серия взрывов прогремела в восточноукраинском городе Харьков ранним утром субботы, в результате чего в небо поднялись зажженные столбы дыма и произошла серия вторичных взрывов.

Немедленных сообщений о травмах не поступало

Взрывы произошли через несколько часов после того, как Россия сосредоточила свои атаки в рамках своего все более бурного вторжения на Украину на территории, которые она незаконно аннексировала, а число погибших в результате предыдущих ракетных ударов по многоквартирным домам в южном городе Запорожье возросло до 14 человек.

Харьковский городской голова Игорь Терехов сообщил в Telegram, что утренние взрывы произошли в результате ракетных ударов по центру города. По его словам, в результате взрывов загорелись одно из городских медицинских учреждений и нежилое здание.

В упрек президенту России Владимиру Путину за его поведение в ходе самого серьезного вооруженного конфликта в Европе со времен Второй мировой войны Норвежский Нобелевский комитет присудил Нобелевскую премию мира. За правозащитные организации в своей стране и Украине, и активиста, сидящего в заключении в Белоруссии, союзника России.

Председатель комиссии Берит Рейсс-Андерсен заявила, что эта честь досталась «трем выдающимся борцам за права человека, демократию и мирное сосуществование».

Путин заявил на этой неделе незаконно Четыре области Украины как территории России, включая Запорожскую область, где находится крупнейшая в Европе атомная электростанция, реакторы которой были остановлены в прошлом месяце.

Боевые действия возле оккупированной Россией Запорожской атомной электростанции встревожили Службу по атомной энергии Организации Объединенных Наций, которая в пятницу удвоила число своих инспекторов, следящих за мерами защиты станции, до четырех. Министр охраны окружающей среды Украины Руслан Стрелец заявил в пятницу, что авария там может привести к выбросу в 10 раз больше смертоносной радиации, чем самая страшная в мире ядерная катастрофа, которая произошла в Чернобыле, Украина 36 лет назад.

«Ситуация с оккупацией, бомбардировками и минированием Чернобыльской и Запорожской АЭС российскими войсками вызывает последствия, которые будут иметь глобальный характер», — заявил Стрелец агентству Associated Press.

Международное агентство по атомной энергии Организации Объединенных Наций, наблюдательный орган ООН в ядерной области, сообщило о новых проблемах на станции, сообщив в пятницу в Твиттере, что внешнее питание снова было отключено для одного из его остановленных запорожских реакторов, что потребовало использования аварийных резервных дизель-генераторов. системы энергобезопасности.

Город Запорожье расположен в 53 километрах (33 мили) от атомной станции, куда летит ворона и остается под контролем Украины. Чтобы поддержать притязания России на этот район, российские войска в четверг обстреляли город ракетами С-300, а в пятницу последовали новые удары.

Украинские власти заявили, что число погибших в результате ударов по многоквартирным домам в пятницу возросло до 14, а 12 человек, раненых в результате взрыва, все еще находятся в больнице.

Губернатор Запорожья Александр Старух сообщил, что ракеты также попали в город ночью, ранив одного человека. По его словам, Россия также впервые применила там самолеты иранского производства «Шахед-136» и уничтожила два объекта инфраструктуры.

Поскольку ее военные теряют позиции из-за украинской контратаки на юге и востоке, Россия развернула одноразовые беспилотники иранского производства, которые дешевле и менее сложны, чем ракеты, но все же способны уничтожать наземные цели.

Вашингтонский Институт изучения войны заявил, что использование Россией дронов со взрывчаткой вряд ли повлияет на ход войны.

Они использовали много беспилотников против гражданских целей в тылу, надеясь произвести нелинейные эффекты за счет терроризма. Аналитики аналитического центра пишут, что такие попытки безуспешны.

В других районах, аннексированных Москвой, Министерство обороны России сообщило в пятницу, что его силы отразили наступление украинских войск в районе города Лиман и отбили три села в других местах на востоке Донецкой области. В министерстве также заявили, что российские силы препятствовали продвижению украинских сил в нескольких селах на юге Херсонской области.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в своем ночном видеообращении в пятницу, что его армия только на этой неделе отвоевала 776 квадратных километров (300 квадратных миль) земли на востоке и 29 населенных пунктов, в том числе шесть в Луганской области, которую Путин аннексировал. Он сказал, что с начала контратаки украинские силы освободили в общей сложности 2434 квадратных километра (940 квадратных миль) земли и 96 населенных пунктов.

По словам губернатора, в Днепропетровской области Украины российские войска ночью бомбили город Никополь, убив одного человека, ранив другого и повредив здания, газопроводы и электрические системы. Никополь расположен вдоль реки Днепр на другой стороне территории, контролируемой Россией, рядом с атомной электростанцией. Город неоднократно подвергался бомбардировкам в течение нескольких недель.

Последствия разрушений и смертей, нанесенных России в районах отступления ее войск, стали более заметными в пятницу. Согласно докладу первого заместителя министра внутренних дел Украины Евгения Ленина, с 7 сентября в Харьковской области на северо-востоке Украины было обнаружено 530 тел мирных жителей.

Ленин сообщил, что среди жителей, погибших во время российской оккупации, было 257 мужчин, 225 женщин и 19 детей, а 29 человек не установлены. Большая часть тел была найдена в братской могиле, которая ранее была раскопана в городе Изюм.

По словам Енина, на найденных телах были следы выстрелов, взрывов и пыток. У некоторых людей были веревки на шее, руки связаны за спиной, огнестрельные ранения коленей и сломанные ребра.

Сотрудник областной полиции Сергей Полвинов заявил, что власти выявили 22 места пыток в недавно освобожденных украинскими войсками частях Харьковской области.

Губернатор Донецка Павел Кириленко сообщил в Telegram, что в недавно восстановленном Лимане рабочие обнаружили 200 индивидуальных могил и братских могил с неустановленным числом погибших. В Святогорске, в 24 километрах от Лимана, перезахоронили 21 тело мирных жителей.

Тем временем в руки украинцев попадает российская военная техника и вооружение. Министерство обороны Великобритании заявило в пятницу, что с момента начала российского вторжения 24 февраля украинские войска захватили не менее 440 танков и около 650 единиц бронетехники.

Британское министерство заявило: «Неспособность российских экипажей уничтожить надлежащее оборудование перед отходом или капитуляцией подчеркивает их плохую подготовку и низкий уровень боевой дисциплины». «Поскольку российские соединения испытывают серьезное напряжение в нескольких секторах, а боевой дух войск все больше ухудшается, Россия, вероятно, продолжит терять тяжелое вооружение».

В прошлом месяце Путин приказал провести частичную мобилизацию резервистов российской армии для усиления войск на передовой в Украине. Однако ошибки вызвали отзыв, и десятки тысяч мужчин бежали из России, не готовые к путинской войне.

Это привело к тому, что Россия остро нуждалась в войсковых подкреплениях. В пятницу украинские военные заявили, что 500 бывших уголовников были мобилизованы для усиления российских рядов в восточной части Донецкой области, где украинские силы отбили территорию. Военные заявили, что новыми подразделениями командуют сотрудники правоохранительных органов.

Российское государственное информационное агентство ТАСС сообщило в пятницу, что суд в российском городе Пенза прекратил первое дело в отношении россиянина, который был призван на военную службу, но отказался. Адвокаты 32-летнего обвиняемого утверждали, что закон, по которому ему предъявлено обвинение, распространяется только на уклонистов, а не на тех, кто подлежит частичной мобилизации.

Еще одним признаком проблем стали сообщения о плохой подготовке и плохом снабжении новых русских войск. По крайней мере два российских города — Санкт-Петербург и Нижний Новгород — объявили в пятницу, что отменяют празднование Нового года и Рождества в России и перенаправляют эти деньги на закупку припасов для российских войск.

Под растущим давлением как своих сторонников, так и критиков Путин продолжил перестановки в руководстве своей армии, заменив командующего Восточным военным округом России.

___

Журналисты Ассошиэйтед Пресс Хана Архерова в Киеве и Василиса Степаненко и Франсиско Секо в Харькове внесли свой вклад в этот отчет.

___

Следите за освещением AP войны в Украине на https://apnews.com/hub/russia-ukraine.