В Херсоне спускается российский флаг, но Украина видит ловушку

Российский флаг спустился над главным административным зданием в Херсоне, Украина, но украинские официальные лица и военные эксперты не убеждены в неизбежности капитуляции.

Они подозревают, что Россия, возможно, устроила тщательно продуманную ловушку, создав иллюзию капитуляции и одновременно нарастив подкрепления для предстоящей крупной битвы.

Заявления, которые исходят из России, противоречивы. — сказал Бранислав Сланчев, профессор политологии Калифорнийского университета в Сан-Диего, пишущий о войне.

Флаг является последним признаком предстоящей капитуляции России в городе Херсоне, ключевом стратегическом месте, важном для стремления России продвинуться дальше на запад, к главному порту Одессы.

Российские чиновники в Херсоне за последние недели эвакуировали десятки тысяч мирных жителей из города и его окрестностей. Представители прокремлевских СМИ сообщили, что отступающие русские войска несли бронзовые статуи русских лидеров 18 века. Оккупационные власти переместили свой штаб на 50 миль к юго-востоку.

Но в то же время на западном берегу Днепра в городе дислоцировано около 40 тысяч русских солдат, больше, чем когда-либо.

Кирилл Стримосов, заместитель главы созданной Кремлем администрации в Херсоне, Официальным СМИ в четверг Эти российские силы «вероятно» уйдут на Восточный берег.

Но президент Украины Владимир Зеленский на прошлой неделе заявил итальянской газете, что это движение было мистификацией.

Их наиболее подготовленные войска находятся на месте. Никто не ушел. Мы видим это и не верим им».

В последние недели Украина добилась частичных успехов в Херсонской области в рамках масштабного осеннего контрнаступления, в ходе которого были достигнуты значительные успехи на северо-востоке. Украинские официальные лица говорят, что они отвоевали 100 городов и деревень, продвигаясь к столице региона, которая стала первым крупным городом, павшим после российского вторжения в феврале.

«Хотя и происходят какие-то беспорядки и движения, это не имеет решающего значения. Не похоже, чтобы в этот момент русские полностью покинули Херсон», — сказала Катерина Степаненко, российский аналитик Института изучения войны.

Степаненко сказал, что группа, которая ежедневно следит за передвижениями в районе конфликта, заметила, что Россия отвлекает некоторые военные подразделения через реку. Она добавила, что государство также создает оборонительные позиции к северо-западу от города.

«Снятие флага не является признаком того, что русские в данный момент уходят из города», — сказал Степаненко.

Наталья Хоменюк, пресс-секретарь Южного военного командования Украины, заявила, что явные признаки капитуляции могут быть попыткой убедить украинские силы в том, что двигаться вперед безопасно, [Russian forces] подготовка к уличным дракам», Агентство Рейтер сообщило.

«Очевидно, оккупанты что-то замышляют!» Книги Евгения РищукаМэр соседнего города Олешки добавил, что российские войска покинули блокпосты в трех населенных пунктах под Херсоном и что численность войск в областном центре сократилась.

Трудно поверить, что враги просто так взяли и оставили Херсон, единственный областной центр, который им удалось захватить. «Это очень важно для Путина, поэтому мы ждем, и видно, что оккупанты строят какие-то кровавые планы», — добавил Рищук.

житель Херсона. Он сказал New York Times,«Я думаю, они выводят свой личный состав, чтобы в случае прорыва оборонительных рубежей они могли легко обстрелять город»,

Точно так же Сланчев сказал, что подозревает, что Россия хочет втянуть Украину в крупную битву за контроль над Херсоном.

«Херсон может быть какой-то тщательно продуманной попыткой втянуть украинские силы в наступление на основании убеждения, что это может быть легко, а потом не будет, и тогда придется вводить подкрепление», — сказал он. — сказал Сланчев.

Поскольку в Херсоне сосредоточено больше украинских сил, Россия может добиться большего успеха на таких театрах военных действий, как Бахмут, где силы группы Вагнера уже несколько недель бомбят украинские позиции, которые до сих пор господствовали.

Однако, если Украине удастся окружить российские войска на западном берегу Днепра, это будет лишь вопросом времени, когда Москве придется сдаться или найти способ прорваться и пополнить запасы или заменить размещенные там десятки тысяч россиян.

Министр обороны США Ллойд Остин на пресс-конференции в четверг выразил оптимизм по поводу того, что украинские войска освободят город, но не ответил на вопрос, считает ли он, что российские войска отступают.

«Что касается вопроса о том, могли ли украинцы забрать оставшиеся земли на западном берегу Днепра в Херсоне, я, безусловно, думаю, что у них есть возможность это сделать», — сказал Остин. «Самое главное, что украинцы верят, что у них есть возможность это сделать».