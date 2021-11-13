В центре внимания афганский кризис на встрече АНБ России и Ирана

Советники по национальной безопасности России и Ирана встретились в столице страны на полях Делийского диалога по региональной безопасности по Афганистану, чтобы обсудить, среди прочего, региональный подход к урегулированию кризисов, включая афганскую проблему.

Отстаивая важность диалога для преодоления затруднительного положения в Афганистане и угроз безопасности, два агентства национальной безопасности — российский генерал Николай Патрушев и иранский адмирал Али Шамхани — в своем четверг призвали к региональному подходу к урегулированию кризисов в регионе, включая Афганистан. встречи, ET узнал.

Следует отметить, что Индия, Россия и Иран при поддержке Узбекистана и Таджикистана поддерживали Северный альянс во главе с Ахмадом Шахом Масудом в период правления талибов 1996-2001 годов.



Три страны постоянно требовали инклюзивного порядка в Кабуле, и недавно Иран принимал Ахмеда Масуда из антиталибской коалиции на встречу с лидером хазарейцев Исмаилом Ханом. Иран зашел так далеко, что потребовал выборов.

По сообщениям иранских СМИ, во время встречи с Патрушевым Шамхани пролил свет на кризисы, с которыми сталкивается регион, включая терроризм, военное вторжение, оккупацию и иммиграцию.

Понятно, что он сказал, что решение афганского кризиса заключается в продолжении внутриафганского диалога и формировании инклюзивного правительства в стране.

Шамхани сказал Патрушеву, что Иран обеспокоен развитием событий в Афганистане и влиянием нестабильности на жизнь и безопасность людей, добавив, что Иран не пожалеет усилий, чтобы помочь афганскому народу.

