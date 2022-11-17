В центре внимания Россия и Украина в G20: геополитика затмила экономическое сотрудничество на саммите G20 на Бали в 2022 году?

Доктор Сришта Чакраборти

Геополитический кризис, связанный с российско-украинской войной, и рост напряженности в отношениях между Китаем и Западом заняли центральное место, когда лидеры крупнейших экономик мира собрались на залитом солнцем острове Бали с 15 по 16 ноября под девизом «Восстанавливаемся вместе, выздоравливаем». Сильнее». Саммит G20 на Бали в 2022 году стал первым многосторонним форумом. Стороны встречались с лидерами со времен российско-украинской войны. «Даже в отсутствие Путина саммит G20 на Бали сопровождался неловкими моментами и потенциальной напряженностью. Отсутствие Путина также привлекло внимание к председателю Си, чья решительная поддержка Кремля хорошо отражена в проекте коммюнике саммита. как президент Си усилил свою власть на съезде Коммунистической партии. Однако двусторонние встречи на стороне G-20 между президентом Си и президентом Байденом заложили основу для отношений их страны.

G20 — это группа из 20 крупнейших экономик, задуманная в основном как блок для обсуждения экономических и политических вопросов и координации некоторых финансовых вопросов, представляющих общий интерес. Блок возник после финансового кризиса, и в настоящее время на его долю приходится 80% мирового экономического производства, цель которого состоит в объединении министров финансов и управляющих центральными банками крупнейших экономик. Хотя изначально они были сосредоточены на широкой микроэкономической политике, последние несколько саммитов, особенно саммит G20 на Бали в 2022 году, расширили возможности для интеграции крупных проблем современного мира, таких как глобальное здравоохранение, архитектура, цифровая трансформация и переход к устойчивой энергетике. Хотя основными приоритетами группы являются экономика и развитие, к сожалению, существенных результатов на экономическом уровне, чтобы противостоять высокому уровню инфляции, проблемам энергетической безопасности и продовольственному кризису, настолько серьезному, что некоторые страны находятся на грани банкротства, недостаточно. .

На политическом уровне ясно, что без присутствия Путина и Зеленского ни реального мира, ни переговоров добиться невозможно. Действительно, ракетный удар по Украине, когда лидеры G20 обсуждали российско-украинскую войну, показывает пренебрежение Путиным международным законам. Мирный план из 10 пунктов и осуждение прекращения войны украинским президентом, который выступил на саммите как G-19, казались бесполезными, поскольку лидеры не смогли найти точки соприкосновения для прекращения войны. Когда в 2009 году состоялся первый саммит, его хвалили за разнообразие, силу и способность реагировать на глобальные вызовы. Тем не менее, саммит G20 на Бали сумел сделать серьезное заявление. Он признает, что это не эпоха войны, но доказал свою неспособность предложить какое-либо решение. На этом саммите G20 также не удалось достичь консенсуса и выработать общий текст по проблемам энергетики и климата. Отсутствие дискуссии о климатическом финансировании и воздействии российско-украинской войны на окружающую среду также подчеркнуло ограничения саммита G-20. Несомненно, девять месяцев войны серьезно нарушили торговлю, поставки природного газа и продовольствия, но дискуссия о смягчении последствий геополитического кризиса также сместила акцент с экономического прогресса. Шестьдесят процентов стран сталкиваются с кризисом суверенного долга. Без решения долговой проблемы невозможно начать массовый приток климатического финансирования из частного сектора и достичь нулевого уровня.

Индия является следующей в очереди и наследует разделенную G20. Индонезийское председательство оставило G20 на жизнеобеспечении и передало председательство Индии, которая теперь играет ключевую роль в реструктуризации G20 как функционирующего органа, прежде чем он потеряет свою цель. Председательство Индонезии постаралось выработать сильный и сбалансированный подход, а Индия стремится к более всеобъемлющей, амбициозной, решительной и ориентированной на действия позиции, зная о важности сотрудничества и сотрудничества на данном этапе. Председательство Индонезии создает прецедент для глобального Юга, определяющего повестку дня G20. от 1Улица В декабре пост президента займет Индия, за ней последуют Бразилия и Южная Африка. Это возлагает на афро-азиатскую нацию ответственность за создание сильного синергизма для выдвижения согласованных планов и определения приоритетов интересов развивающегося мира путем укрепления солидарности на Глобальном Юге. Это также предоставляет этим четырем развивающимся странам уникальную возможность занять прочную позицию, создав многостороннюю организацию, которая выходит за рамки разногласий и консенсуса. Задача руководства многосторонней организацией трудна; Для этого требуется институциональная эффективность и политическая опора. Однако Индия может воспользоваться этой возможностью, чтобы стать сильным игроком, выступая за принцип неприсоединения.

Автор имеет докторскую степень в области международной политики Школы международных исследований Университета Джавахарлала Неру и в настоящее время работает доцентом политологии в Институте исследований и исследований имени Манава Рахны.

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