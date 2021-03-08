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В Центре изящных искусств штата Огайо проходит виртуальный фэшн-тур по России.

9 марта, 2021
Vsevolod Egorov

В Центре изящных искусств штата Огайо проходит виртуальный фэшн-тур по России.

Представлено: Эмили Воттав

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В рамках их нынешней выставки Русское декоративное искусство от Жоржа до Советского Союза, The Центр изящных искусств Огайо Виртуальный модный тур по России с участием Гейл Стриз, куратора исторической коллекции одежды и текстиля в Университете штата Огайо.

«Поворот цивилизации 20-го века последовал за областью искусства того времени», – сказал Страз. «Когда смотришь в профиль, это тень F-образной формы. У тебя была очень широкая талия и блузка выше талии. На спине было небольшое расширение, так что ты опускал переднюю часть и назад.”

Еще одна ключевая тема моды, представленной на выставке, – влияние моды на модели военной формы.

«Военное влияние на моду было очевидным на протяжении всей истории. С гражданской войной вы действительно начинаете видеть, что военный трикотаж используется на мужской униформе и пуговицах», – сказал Стриз.

Особую часть выставки составляет ярко-оранжевый павлин, присоединившийся к «оранжевой революции» в России и бывшем Советском Союзе в конце 80-х годов.

«Оранжевая революция произошла сразу после падения Берлинской стены в 1989 году. Тогда распад Советского Союза был 1991, так что это был короткий промежуток времени, и оранжевый цвет был принят как цвет революции», – сказал Стриз. «У всех был апельсин, это шарф, или шляпа, или даже пальто, как на выставке».

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