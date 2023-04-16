В Ченнаи прошел митинг, посвященный индийско-российской дружбе

Около 100 человек приняли участие в митинге, посвященном индийско-российской дружбе, организованном в городе в субботу.

В пресс-релизе говорится, что митинг был проведен в честь давней дружбы между Россией и Индией.

В заявлении говорится, что в мероприятии приняли участие генеральный консул Генерального консульства Российской Федерации в Южной Индии Олег Авдеев, директор Русского дома Геннадий Рогалев, генеральный секретарь Индо-Российской торгово-промышленной палаты П. Тангабан и многие другие. митинг.

Его организаторами выступили Российский центр науки и культуры, Индийско-российская торгово-промышленная палата, Индийско-российский киноклуб и Индийско-российское общество дружбы и культуры.

«СССР был первой страной, установившей дипломатические отношения с Индией 13 апреля 1947 года. Россия и Индия поддерживают прочные двусторонние отношения и успешно сотрудничают во многих различных областях, включая безопасность, торговлю, экономику, оборону, науку, технику и культуру на протяжении многих лет. Обе страны видят друг в друге старых друзей и испытание временем.

Г-н Тангаппан сказал: «Планируется отправить 150 студентов из штата Тамил Наду в Россию на неделю, чтобы узнать больше о космических разработках».