В чернобыльских бродячих собаках ученые ищут влияние радиации на ДНК

Проект является результатом сотрудничества ученых из США, Украины и Польши, а также Фонда чистого будущего, американской некоммерческой организации, работающей над Чернобылем. Некоммерческая организация, основанная в 2016 году, начала свою деятельность с целью оказания медицинской помощи и поддержки работникам электростанции, которые до сих пор работают в Зоне отчуждения.

Но организация вскоре поняла это. чернобыльская популяция собак Нужна помощь тоже. Хотя популяция собак росла летом, она часто сокращалась зимой, когда еды становилось мало. Бешенство было постоянной проблемой.

В 2017 году Фонд «Чистое будущее» начал открывать ветеринарные клиники для местных собак, обеспечивать уход, делать прививки, стерилизовать и стерилизовать животных. Исследователи использовали эти клиники для сбора образцов крови у 302 собак, живущих в разных местах в зоне отчуждения и вокруг нее.

Примерно половина собак жила в непосредственной близости от электростанции, а другая половина жила в Чернобыле, жилом районе с привидениями примерно в девяти милях от него. (Несколько образцов были получены от собак в Славутиче, городке, построенном для эвакуированных рабочих электростанции, примерно в 30 милях отсюда.)

Исследователи обнаружили, что, хотя между группами собак было некоторое совпадение, в целом собаки электростанции генетически отличались от городских собак Чернобыля. По-видимому, между двумя группами существует небольшой поток генов, что указывает на то, что они редко вступают в смешанные браки. (Исследователи отмечают, что барьеры физической безопасности вокруг электростанции, возможно, помогли разлучить собак.)

сказал Тимоти Муссо, биолог из Университета Южной Каролины и другой ведущий автор исследования.