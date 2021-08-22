В честь новой игры Fortnite Rick and Morty Skin в 10-м сезоне

В Это электронная игра Хранилище предметов было обновлено файлом Рик и Морти Кожа, а точнее кожа Морти. Ранее в этом году, Это электронная игра Икс Рики и Морти Он начал с кожи Рика, которая оказалась популярной. Теперь, два месяца спустя, настала очередь Морти стать Это электронная игра Разница в характере. Как и все кроссоверы премиум-класса, Морти – легендарный скин, а это значит, что он будет стоить вам приличного количества В-баксов. Однако, чтобы отпраздновать освобождение кожи, Это электронная игра Сделайте что-нибудь особенное с рекламным видео.

Как и другие кроссоверы такого калибра, Epic Games продвигала его специальным рекламным роликом, похожим на рекламу. Однако в рекламном ролике Морти он застрял в ссылке, только те, кто играл в игру до главы 2, поймут это.

В частности, в видео, которое вы можете посмотреть ниже, Epic Games напоминает трейлер к 10-му сезону (10-й сезон) и BRUTE, который был представлен в 10-м сезоне, а затем удален из игры для 2-й главы. видео – это что-то вроде трейлера для трейлера один на один, но вместо БРУТА это Морти в своей механике.

Как и следовало ожидать, некоторые Это электронная игра Поклонники посчитали это неудобством, потому что BRUTE возвращают, но это огромная натяжка. Это, несомненно, ссылка, и притом умная, но определенно не доставляет никаких неудобств.

Они знали, что они здесь сделали pic.twitter.com/7jWpuYSMRp – VakaVG  (ВакаВГ) 22 августа 2021 г.

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