В шанхайском комплексе Sinopec вспыхнул массовый пожар, погиб один человек.

В субботу в штаб-квартире нефтехимического предприятия на юго-востоке Шанхая вспыхнул масштабный пожар, в результате которого погиб по меньшей мере один человек.

Пожар начался около 4 часов утра на установке по переработке этиленгликоля, принадлежащей государственной нефтяной компании Sinopec Shanghai Petrochemical, штаб-квартира которой расположена в индустриальном парке в пригороде Цзиньшаня.

В заявлении компании, размещенном в китайских социальных сетях, говорится, что пожарным удалось справиться с огнем. счет. Sinopec заявила, что в результате катастрофы погиб «сторонний водитель», а один из ее сотрудников был ранен.