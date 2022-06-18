В шанхайском комплексе Sinopec вспыхнул массовый пожар, погиб один человек.

В субботу в штаб-квартире нефтехимического предприятия на юго-востоке Шанхая вспыхнул масштабный пожар, в результате которого погиб по меньшей мере один человек.
Пожар начался около 4 часов утра на установке по переработке этиленгликоля, принадлежащей государственной нефтяной компании Sinopec Shanghai Petrochemical, штаб-квартира которой расположена в индустриальном парке в пригороде Цзиньшаня.
В заявлении компании, размещенном в китайских социальных сетях, говорится, что пожарным удалось справиться с огнем. счет. Sinopec заявила, что в результате катастрофы погиб «сторонний водитель», а один из ее сотрудников был ранен.
«Конкретная причина находится в стадии дальнейшего расследования», — заявили в компании.
Видео в социальных сетях показали бушующие пожары и огромные столбы черного дыма от того, что казалось частью объекта Sinopec, отделенного от жилого района в этом районе.
Согласно сообщению местных СМИ, некоторые жители, живущие рядом с объектом, покинули свои дома, услышав взрыв и описав резкий запах из нескольких миль.
Компания заявила, что пожар «эффективно контролировался», но проводился «профилактический поджог».
Sinopec заявила, что следит за территорией на наличие летучих органических соединений и пока не обнаружила какого-либо негативного воздействия на местное водоснабжение.
Джой Донг внесла свой вклад в отчет.
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